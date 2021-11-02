بعد 29 يوماً من الاعتصام.. PDK متعنتٌ برفضه تسليم جثامين الشهداء

وشارك أهالي تربه سبية اليوم، أمهات الشهداء في اعتصامهن على معبر سيمالكا، حيث سبقهم أمس، وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي.

ووقف أهالي تربه سبية دقيقة صمت على أرواح الشهداء، أمام خيمة الاعتصام المقابلة لمعبر سيمالكا على الحدود مع جنوب كردستان.

وكانت أمهات الشهداء قد اعتصمن منذ 29 يوماً على معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين أبنائهن الذين استشهدوا في كمين للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في منطقة خليفان بباشور كردستان.

ولا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض تسليم جثماني الشهيدين، على الرغم من مشاركة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وإنسانية لأمهات الشهداء في اعتصامهن.

ومن المقرر أن يتوافد معلمون من إقليم الجزيرة للمشاركة في الاعتصام غداً الأربعاء.

(ع ع/مـ)

ANHA