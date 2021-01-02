بعد 27 عامًا من العطاء...المنية توافي مؤسس الهلال الأحمر الكردستاني

وقال مقربون من شيخ موسى إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، حيث مكث في إحدى المستشفيات بمدينة بون الألمانية قرابة شهر، وعلى أثرها وافته المنية، أمس الجمعة.

ويبلغ شيخ موسى (67عامًا)، وهو أحد مؤسسي منظمة الهلال الأحمر الكردستاني، ومن مواليد مدينة عفرين.

وعمل شيخ موسى (27عامًا) في خدمة منظمة الهلال الأحمر الكردستاني، وهو شخصيّة معروفة بين أبناء الشعب الكردي، خاصة في باكور وباشور كردستان، حيث شارك في الكثير من حملات الإغاثة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للمتضرّرين من عدوان أو من كوارث طبيعية.

وساهم في العديد من حملات دعم روج آفا من خلال إرسال قوافل مساعدات طبية وغذائية، إلى جانب إجرائه زيارات عدة لمناطق روج آفا، زار فيها مدينة قامشلو ومحيطها، والشهباء وكوباني وغيرها من المناطق التي تعرّضت لهجمات الاحتلال التركي.

(ي م)