بعد 15 جولة تصويت.. كيفن مكارثي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي

فاز النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم السبت، برئاسة مجلس النواب الأميركي، خلفاً لنانسي بيلوسي، وذلك بعد 15 جولة تصويت.

وكان مكارثي، قد فشل يوم الجمعة في جمع الأصوات اللازمة، لضمان انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأميركي؛ ما أثار توترات قوية داخل القاعة.

ومباشرة بعد فشله في جلسة الانتخاب الـ 14، وجه مكارثي، النائب عن كاليفورنيا، أصابع الاتهام إلى مجموعة من النواب الجمهوريين المؤيدين للرئيس السابق، دونالد ترامب، والذين يُعرقلون انتخابه.

وللمرة الأولى يوم الجمعة، بدا أن مكارثي، الأوفر حظاً للفوز بالمنصب خلفاً لنانسي بيلوسي، قد حقق تقدماً في ترشحه، في يوم رابع من نقاشات غير مسبوقة.

وفي وقت سابق، قال مكارثي للصحفيين لدى دخوله الكابيتول الجمعة "سنحرز تقدماً. سنفاجئكم".

ويتطلّب انتخاب رئيس لمجلس النواب، ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، غالبية 218 صوتاً.

(م ش)