بعد 112 يوماً على اختطافه سلطات PDK تطلق سراح ممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن

وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) قد اختطفت ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، برفقة عضوين من علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي، في الـ 10 من حزيران الماضي، أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.

وأطلقت قوات PDK في الـ 29 من تموز المنصرم، سراح عضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي، وذلك بعد 50 يوماً من اختطافهم، فيما بقي ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، مختطفاً، وسط تدهور حالته الصحية.

وأكدت مصادر مطلعة لوكالتنا أنه تم مساء اليوم الأربعاء إطلاق سراح ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، ولكن تم إرساله إلى روج آفا مباشرة ومنع من البقاء في باشور.

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ANHA