واستهدف مجهولون سيارة قائد ما يسمى "الدفاع الوطني"، المدعو، رامي الرحال بعبوة ناسفة بمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي؛ ما أدى إلى مقتله.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن استهداف الرحال جرى على الطريق الزراعي المتاخم لأوتوستراد حمص - حماة؛ إثر انفجار العبوة الناسفة بسيارته.

وفي ظل الفوضى الأمنية في مناطق حكومة دمشق، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي طال الرحال، والذي شغل منصب قائد "الدفاع الوطني" ورئيس مكتب "النافذة الواحدة" بمدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي.

ويعتبر "رامي الرحال"؛ أحد أبرز الشخصيات الموالية لأجهزة مخابرات حكومة دمشق والمسؤول عن تسليم عشرات الشبان لأفرع الأمن.

ويشار إلى أن "رامي الرحال" هو نجل رئيس مجلس مدينة تلبيسة؛ المدعو "أحمد الرحال" والذي قتل بشكل مشابه منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(م ش)