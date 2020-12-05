باباجان يهاجم أردوغان: اقتصادنا منهار والمواطن جائع

وهاجم زعيم "حزب الديمقراطية والتقدم" علي باباجان، اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء حزبه في مدينة دوزجه، ردًّا على تصريحات أردوغان أمام المؤتمر العام للأمم المتحدة.

وكان أردوغان قد قال: "نسعى إلى تقديم مساعدات مادية للبلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب وباء كورونا".

وقال باباجان ردًّا على تلك التصريحات: "أفرغوا خزانة الدولة، ولكنهم يجدون المصادر المالية لمصاريفهم الخاصة, يقولون إنهم يسعون إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، ولكن عندما يأتي الدور إلى شعبنا لا يقدمون له المساعدة، بل يوزعون أرقامًا ليجمعوا التبرعات من الشعب".

وتابع باباجان: "يمكننا أن ندرك أنهم فقدوا الإحساس, اقتصادنا منهار، والمواطن جائع لماذا تلاحقونهم بالضرائب واحدة تلو الأخرى".

وانتقد باباجان الانتشار الكبير للفيروس في أنحاء تركيا، والارتفاع المتزايد لأعداد الإصابات، قائلًا: "أنتم من لم يلتزم بالتدابير، وليس الشعب، أنتم من أغلقتم آذانكم عن كل من قدم لكم النصيحة، إن خسارتنا لهذا العدد الكبير في الأرواح، والانتشار السريع للفيروس، مصدره سياساتكم الخاطئة فقط، لا داعي للبحث عن مصدر آخر".

(د أ)