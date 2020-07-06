أزمة توفير مياه الشرب تتفاقم في مدينة جرابلس المحتلة

وخفّضت تركيا معدل مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الجانب السوري منذ أوائل أيار/مايو من العام الجاري، بنسبة 60% من إجمالي الكمية المتفق عليها بين الدولتين عام 1987.

وتشهد منطقة جرابلس المحتلة التي تقع على نهر الفرات عند دخوله الأراضي السورية أزمة في توفير مياه الشرب بحسب مصادر رفضت الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية.

وذكر المصدر أنه وعلى الرغم من دفع سكان المدينة لفواتير المياه، إلا أن المياه لم تضخ إلى أحياء المدينة منذ قرابة الشهرين.

وفي ظل الأوضاع المعيشية المتردية التي تعيشها المناطق المحتلة، أشار المصدر إلى أن الأسر تلجأ إلى الاستعانة بصهاريج المياه، وشراء المياه بمبالغ كبيرة.

ويواجه سكان القرى والمدن على ضفاف نهر الفرات شمال سوريا، تحديات معيشية صعبة في ظل مدٍ وجزر لمياه النهر، الذي تتلاعب تركيا بمنسوبه بين موسمي الربيع والصيف.

(ز س/ج)

ANHA