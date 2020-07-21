أزمة الميزانية بين نتنياهو وغانتس مستمرة: تلويح بالذهاب إلى انتخابات جديدة في إسرائيل

يصر رئيس الحكومة نتنياهو على المصادقة على ميزانية للحكومة لسنة واحدة، أما رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن غانتس فإنه يصر على المصادقة على ميزانية لسنتين، 2020 – 2021، وبذلك اندلع خلاف كبير بين غانتس ونتنياهو ولا يبدو وفق تقدير مراقبين أنه سيحل سريعًا.

صحيفة "هآرتس"، ذكرت نقلًا عن مصادر: " أن هناك مشاورات وعمل بشكل مكثف لتحديد الميزانية، ولكن هناك تهميش من المستوى السياسي في الحكومة الذي يبدو أنه لا يرغب بتمرير الميزانية.

وبحسب "هآرتس"، فإن نتنياهو يصر على ميزانية لعام واحد، لكي تكون لديه إمكانية للتوجه إلى انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو العام المقبل في حال عدم المصادقة على ميزانية العام المقبل أثناء ولايته كرئيس حكومة وقبل تولي غانتس المنصب، وفي هذه الحالة، يبقى نتنياهو رئيسًا للحكومة حتى الانتخاب، بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض".

وأضافت الصحيفة أن الميزانية جاهزة والوزراء وافقوا عليها، كذلك جرى تنسيق قانون التسويات مع كافة الوزارات، لكن تم تجميد الاتصالات حول موعد المصادقة على الميزانية "وانشغل غانتس ونتنياهو في الأيام الأخيرة حول شكل توزيع الهبات للمواطنين، ولم يتفرغوا للبحث في الميزانية".

ونقلت، أنه من المتوقع أن تبحث الحكومة الميزانية خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، وفي حال إقرارها، فإنه سيتم نقل الموضوع إلى الكنيست، ويشمل قانون الميزانية مواضيع كثيرة، ويستوجب مداولات معمقة ومطولة في الكنيست، وبسبب عدم إجراء مداولات كهذه حتى الآن يضع الميزانية والإصلاحات التي تتضمنها محل خطر رفضها في المحكمة العليا.

وقالت مصادر في حزب الليكود، إنه إذا دعت الحاجة، فإنه بالإمكان سن قانون يرجئ الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية، لكن رئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني، يعارض ذلك، كذلك فإنه كلما تأجلت المصادقة على الميزانية، لا يعود هناك مبرر للمصادقة على ميزانية لعام واحد فقط.

وتقدر مصادر في حزب غانتس، أن رغبة نتنياهو بالمصادقة على ميزانية لعام واحد ترجع لكونه يميل إلى الذهاب إلى انتخابات عامة، تضمن نجاحًا خالصًا له دون وجود شراكة مع غانتس في الحكومة.

(ع م)