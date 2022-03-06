أزمة عدم دفع الرواتب تعود مجدداً.. معلمون وموظفون في باشور يضربون عن العمل

قالت وكالة روج نيوز إن معلمين وموظفين أضربوا عن العمل في العديد من المدن والبلدات والمناطق بسبب عدم دفع الرواتب.

وأعلن صباح اليوم الأحد موظفو إدارة التربية والتعليم في ناحية سيد صادق وموظفو مشفى الشهيد توفيق في دربنديخان والموظفون والمعلمون في كالار وناحية كفري الإضراب عن العمل وقاطعوا الدوام في المؤسسات.

وشهد مركز إدارة رابرين وقلادزي مقاطعة الموظفين الدوام، وإضراب قسم من المعلمين عن العمل.

كما قاطعت إدارة الكهرباء والبلدية ومشفى علي كمال والمدارس في مدينة السليمانية الدوام، وفي حلبجة أيضاً أضرب معلمون وموظفون في إدارة المثقفين والزراعة عن العمل بسبب عدم دفع الرواتب.

والجدير بالذكر أن الناطق باسم حكومة إقليم جنوب كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد أعلن في وقت سابق أنهم سيوزعون الرواتب كل 25 بالشهر، بالرغم من أن كل برميل نفط يباع بـ 118 دولار، ولكن المسؤولين في الحكومة لم يوزعوا رواتب موظفي الإقليم عن شهر شباط بذريعة عدم وجود المال.

(س ر)