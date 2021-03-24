أزمات لبنان اللامتناهية: هل النظام الفيدرالي هو الحل؟

وبدأ النظام اللبناني الحالي، بحسب تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، في الانهيار أواخر عام 2019، حيث أدت ديون لبنان وتراجع تدفقات رأس المال إلى ركوع البلاد ماليًّا. من منظور سياسي، قتل هذا الأمر البقرة النقدية التي نهبها الكارتل السياسي الحاكم بلا هوادة، ومع ذلك، رفض هؤلاء القادة التنازل عن السلطة، بينما استمر حزب الله الموالي لإيران، في فرض أولوياته، ومنع البلاد من الخروج من وضعها المزري.

انتهت حرب لبنان عام 1990، بعد عام من موافقة مجلس النواب على اتفاق الطائف، وهي خطة إصلاح سياسي تم التفاوض عليها في الطائف، المملكة العربية السعودية، في سبتمبر وأكتوبر 1989.

وتم تعديل الدستور وتحويل النظام الرئاسي إلى نظام تكون فيه الهيئة التنفيذية الرئيسة (مجلس الوزراء)، حيث ما أوجدته الطائف أيضًا كان هيكلًا مثاليًّا لتقسيم الدولة بين القادة الطائفيين الذين كانوا سابقًا قادة للميليشيات.

وفي حين كان تقاسم السلطة الطائفي سمة من سمات دولة ما قبل الحرب، أدت الحرب والهيمنة السورية بعد عام 1990 إلى تقويض المؤسسات الوطنية بشكل كامل. استطاع القادة الطائفيون ورعاتهم السوريون خطف الدولة بعد انتهاء الحرب وتحويل الوزارات وهيئات الدولة إلى إقطاعيات مربحة.

وبالتالي، كان النظام المالي اللبناني في التسعينات موجهًا نحو تمويل ما أصبح واجهة دولة، يحكمها سياسيون، حيث تم حل جميع القضايا من أجلهم من خلال أزمات مصطنعة عجلت بإيجاد حلول تعود بالفائدة على الطرفين، كما ولّدت عملية إعادة إعمار لبنان فسادًا واسعًا وسرقة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النظام السياسي.

ومنذ الانسحاب السوري عام 2005، بعد مقتل رفيق الحريري، تحول دستور ما بعد الطائف إلى أداة عرقلة، من خلال فرض نظام الإجماع الطائفي بشكل فعال على جميع القرارات الرئيسة، حيث حالت الوثيقة دون التقدم عندما لا يوجد توافق في الآراء بين الكارتل الحاكم. لقد ترنح النظام السياسي من مأزق إلى آخر، حيث احتجز السياسيون والأحزاب الدولة كرهينة لفرض أولوياتهم السياسية.

وعززت الطبيعة الضعيفة لعملية صنع القرار السياسي من الشعور بأن لبنان موحد لم يعد يستحق الحفاظ عليه، هذا هو السبب في أن ردود الفعل الطائفية في البلاد تدفع الكثيرين إلى التفكير في آليات الفصل التي من شأنها أن تسمح للبنان بالعمل بشكل أفضل، وإن كان ذلك داخل قشرة دولة واحدة فارغة.

والعامل الرئيس الذي يشجع مثل هذا التفكير هو وجود حزب الله، نظرًا لأن الحزب أقوى من أن يتم استدعاؤه من قبل الدولة ولأنه مندمج بشكل وثيق مع إحدى الطوائف الدينية الرئيسة في لبنان، فهناك من يعتقد أن الخيار الأفضل هو التحرك نحو الطلاق المريح. وبهذه الطريقة، قد تتمكن مناطق عديدة من لبنان من عزل نفسها عن جهود حزب الله لاستخدام الحكومة المركزية لفرض إرادته، أو شن حرب مع إسرائيل نيابة عن إيران.

ولا يمكن أن ينجح التقسيم في كيان صغير مثل لبنان، في حين أن الفيدرالية لديها مشاكل خاصة بها، ليس أقلها كيفية التوصل إلى ترتيبات بشأن الدوائر المختلطة دينيًّا، لكن الطائف عرضت مسارًا جزئيًّا من خلال إرساء الأساس لعملية اللامركزية الإدارية.

وبحسب الطائف، فإن هذا سيتضمن توسيع سلطة رؤساء المحافظات، أو الأقضية، أو المناطق الإدارية الصغيرة، وستقام مجالس لكل قضاء توفر بعض الحرية، ويذكر الطائف إعادة رسم الخريطة الإدارية للبنان لتعزيز التنمية المحلية.

ويمكن توسيع مقترحات الطائف إذا كان الهدف هو التأكيد على اللامركزية، بينما يتم تعيين المحافظين ورؤساء القضاء في لبنان من قبل الحكومة المركزية، فإن ملء هذه المناصب من خلال الانتخابات المحلية قد يكون بدلًا من ذلك وسيلة للحد من التأثير المحتمل للعوائق السياسية في المركز.

والغرض من ذلك هو السماح لكل محافظة وقضاء بالعمل بطريقة مستقلة نسبيًّا عن باقي البلاد، وفي نظر المؤيدين، قد يعني هذا أن التركيبة السكانية الطائفية على المستوى الوطني ستكون أقل أهمية، لأن الأقليات، وخاصة المسيحيين والدروز، سيديرون شؤونهم الخاصة في مناطقهم، والأهم من ذلك، قد يمثل هذا خطوة أولية نحو الفيدرالية.

لا شك أن هناك مشاكل في هذه الفكرة، أولًا، يمكن لحزب الله أن يعارض التنازل عن دولة لبنانية تحمي أسلحته، وسيكون أكثر عرضة للهجوم في بلد يقتصر فيه بشكل أساسي على المناطق ذات الأغلبية الشيعية، لكن النظام اللامركزي سوف يعفيه أيضًا من الاضطرار إلى السيطرة باستمرار على بلد ترفض طوائفه العديدة بشكل متزايد أجندة الحزب.

ومن شأن مثل هذا النظام أن يقوي الزعماء والأحزاب الطائفية في المناطق التي يسيطرون عليها، على حساب المعارضين لهم. بعبارة أخرى، يمكن نقل القبضة الطائفية للكارتل السياسي إلى المستوى المحلي. ومع ذلك، فإن الجانب الإيجابي هو أن لبنان يميل أيضًا إلى الاحتفاظ بدوافع تعددية قوية محليًّا، حيث تميل الروابط الشخصية والعائلية إلى الهيمنة.

ولكن مع استمرار سقوط البناء، يبدو الآن أن الوقت قد حان للتفكير في إعادة تصور لبنان، سواء كان ذلك يتعلق باللامركزية أو نظامًا آخر يمنح اللبنانيين دورًا أكبر في تقرير مصيرهم. تحول نظام ما بعد الحرب إلى مشروع إجرامي يديره القادة الذين سرقوا السكان، لقد مات العقد الاجتماعي في لبنان ويجب استبداله.

(م ش)