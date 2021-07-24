عزف آلتها الموسيقية يصلح ما أفسده الاحتلال

لافا مصطفى فتاة لا تتجاوز من العمر عشرين عاماً، حلمها هو العودة يوماً إلى منزلها في عفرين، لتعزف بغيتارها ألحاناً تراثية كردية لمدينتها وتعبّر لها عن مشاعر تخالج صدرها حباً بالديار وموطن الأجداد والجدات.

تعزف على آلة الغيتار منذ أن كانت في عفرين قبيل احتلالها، ومستمرة حتى اللحظة في ممارسة هوايتها بين مجموعة مؤلفة من 30 طالب/ـة، أسسها معلّم الموسيقى زكريا داوود في مدينة قامشلو.

المجموعة تأسست منذ أكثر من ثلاثة أشهر لتعليم الأطفال والشبان والشابات الكرد العزف على الآلات الموسيقية، وتعريفهم بالألحان والموسيقى الكردية.

العزيمة والإصرار في تحقيق الحلم

لافا مصطفى، طالبة جامعية تدرس هندسة الزراعة في جامعة روج آفا، وتتدرب ضمن المجموعة منذ ثلاثة أشهر، تعتبر الموسيقى شيئاً مقدساً، وتقول: "منذ طفولتي وأنا أحب أن أتعلم العزف على آلة موسيقية، وحينما كبرت قمت باختيار آلة الغيتار".

وتضيف في حديث لوكالتنا: "عندما كنت بعفرين بدأت التدريب ولكن بعد الهجمات التركية وتهجيرنا قسراً من منازلنا انقطعت عن العزف، لكن استأنفته من جديد لأنني على إصرار لتعلم العزف على الغيتار والموسيقى".

لافا التي تسمو في أحاسيسها من خلال العزف على الغيتار، تدعو عموم الكرد إلى تعلم الموسيقى الكردية، وترى أن الموسيقى هي سبيل حماية الثقافة، وتقول: "الموسيقى لغة الروح، وسبيل تلاحم البشرية على الأرض".

عن أهداف تأسيس هذه المجموعة، يقول المعلّم زكريا داوود: "نسعى من خلالها إلى تطوير الموسيقى الكردية وتطوير مهارات الهواة من الناحية العلمية، لأن الصوت الجميل وحده لا يكفي، بل هو بحاجة إلى أساس موسيقي علمي، والأغاني الكردية التراثية والفلكلورية لم يُكتب لها سلم موسيقي، لذا هي بحاجة إلى تدوين سلم موسيقي خاص بها".

"الكرد بحاجة إلى معرفة الموسيقى والألحان الكردية"

ويسلط المعلّم في تدريباته الضوء على الأغاني الكردية والتراثية التي تعبّر عن تاريخ الكرد، ويُرجِعْ سبب اهتمامه البالغ بهذا النوع من الأغاني والموسيقى إلى كون الأغاني الفلكلورية كانت السبيل لحماية الثقافة الكردية من الانصهار.

ويتميز الكرد منذ القدم بالألحان والأغاني التراثية الخاصة بهم، وبالحنجرة الذهبية التي تألق بها الفنانون الكرد، إذ يغلب على بحة صوتهم الطابع الجبلي الذي يتميز بقوته، وبالنعومة والحدة في المناطق السهلية، وذلك بفضل الطبيعة الجغرافية المتنوعة التي تتميز بها كردستان.

ويدّرب داوود طلبة تتراوح أعمارهم ما بين الـ5 إلى 20 عاماً، "منهم مَن يعزف على آلة الغيتار والطنبور، ومنهم يتدرب على الإيقاع كآلة الطبل والدف".

"الموسيقى إحدى سبل الابتعاد عن أجواء الحرب"

ومن جانبها تؤكد طالبة الحقوق، سيوان سعدو، التي تتدرب على آلة الطبل، أن حبها وشغفها للعزف ساعداها كثيراً في الابتعاد عن أجواء الحرب وما تشهده المنطقة من توترات.

وتضيف: "أحب التعلم على الطبل كثيراً، ونظمت وقتي في اليوم بين ساعات للقراءة وساعات للتدريب على العزف، ورغم المدة القصيرة التي أتدرب فيها لكنني أرى فرقاً كبيراً حتى في شخصيتي".

ويعتبر الكرد الموسيقى أداة للتعبير عما حدث معهم عبر التاريخ من إبادة وهجمات وقتل، إذ يحكون ذلك في مضمون كل أغنية أو قصة أو ملحمة كردية، لذا الكثير من السلطات الحاكمة سعت إلى إنهاء الكرد عبر صهر ثقافتهم وفنهم.

ولكن أمام ذلك، تمسك الكرد دائماً بثقافتهم وفنهم التراثي، لأنهم يعتبرون ثقافتهم وجودهم وهويتهم، وإلى الآن الموسيقى والأغاني الكردية ماضيان انطلاقاً من أصالة التراث والثقافة القديمة رغم كل محاولات إعاقتهما.

(آ د)

ANHA