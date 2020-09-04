ازدياد وتيرة اختطاف العفريين وخطف مسن آخر من قبل مرتزقة تركيا

أفادت مصادر محلية من داخل عفرين لمنظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا بأن مرتزقة "أحرار الشرقية" التابع للاحتلال التركي أقدموا على خطف المواطن "مراد رشيد محمد" ٥٨ عاما ويعرف باسم مراد شيخ محمد وهو من أهالي قرية "يلانقوز" التابعة لناحية جنديرس" بتاريخ ٣١ - ٨- ٢٠٢٠ أثناء ذهابه من قريته إلى مدينة "اعزاز".

وأضاف المصدر أن المرتزقة نهبوا ما بحوزته من مال والتي يقدر بـ 1,250,000 ليرة سورية أثناء اختطافه، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة وإن مصيره ما زال مجهولا حتى الآن.

وأضاف المصدر أن المواطن مراد رشيد محمد كان قد غادر عفرين بعد احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها، وتوجه آنذاك إلى مناطق الشهباء شمال حلب وبقي فيها لفترة وبعدها عاد إلى عفرين وهو ميسور الحال ولديه املاك واراضي، حيث تم اختطافه أثناء عودته إلى عفرين من قبل المرتزقة وأطلق سراحه بعد شهرين من اختطافه ودفع فدية مالية كبيرة لقاء ذلك.

كما أقدم المرتزقة بعدها على اختطاف ابنه محمد الشيخ العام الماضي وأطلقوا سراحه بعد دفع الفدية واتهامه بتهم وحجج كالتعامل مع الادارة الذاتية السابقة وبعدها غادر ابنه عفرين .

(ل)

ANHA