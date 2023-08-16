ازدياد ملحوظ في مستويات التلوث على ضفتي الفرات

تُظهر مقاطع مصورة التقطها مراسل وكالتنا المستويات الكبيرة التي بلغتها نسبة التلوث في مياه النهر؛ جراء استمرار دولة الاحتلال التركي بحبس الفرات عن السوريين منذ ما يزيد عن 30 شهراً متواصلة.

حبس دولة الاحتلال لمياه نهر الفرات أدى إلى تحوّله لمستنقعات، وفقدان البحيرات كميات كبيرة من المناسيب الاستراتيجية التي تقوم بتخزينها، ما انعكس سلباً على توليد الكهرباء وتأمين مياه الشرب وأيضاً الزراعة.

وأدى توقف النهر عن الجريان إلى ارتفاع نسبة التلوث، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان على ضفتي النهر، إذ تعتمد العديد من القرى والمدن السورية على مياه النهر كمصدر لمياه الشرب، ومع ارتفاع نسبة التلوث، رصدت المراكز الصحية في شمال وشرق سوريا بشكل شهري، مئات الحالات المرضية بالتسمم والالتهابات نتيجة استهلاك مياه غير صالحة من النهر مباشرة.

(د)

ANHA