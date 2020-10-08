ازدياد حالات قتل النساء وأردوغان يسعى إلى إخراج تركيا من اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف

وأثارت الإحصائية الجديدة للنساء اللواتي قُتلن في تركيا منذ بداية العام الحالي، غضب المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد مرةً أخرى، مع ارتفاعٍ ملحوظ في أعداد الضحايا، في وقتٍ يسعى فيه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعّمه أردوغان، إلى الانسحاب من اتفاقية دولية تحمي النساء من العنف الأسري.

وكشفت منصّة "أوقفوا قتل النساء"، وهي مجموعة نسائية غير حكومية تدافع عن حقوق النساء في تركيا أن 226 امرأة قُتِلت على أيدي الرجال في البلاد في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني/يناير الماضي وبداية شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى 144 أُخريات سُجّل موتهن في ظروفٍ غامضة كحالاتِ "وفاةٍ مشبوهة".

وقالت المتحدثة باسم المنصة النسائية ملك أوندر لـ شبكة العربية، إن "ظاهرة قتل النساء في تزايدٍ كبير منذ سنوات، والعام الوحيد الذي تراجعت فيه حالات القتل هذه كانت في العام 2011 حين وُقِعت اتفاقية إسطنبول التي أبرمتها أنقرة مع المجلس الأوروبي آنذاك".

وأضافت أن "اتفاقية إسطنبول النسائية ساهمت في حماية المرأة، لكن حين تمّ التهجم عليها وعدم تنفيذ بنودها بالكامل، عادت ظاهرة القتل من جديد، ما تسبب في ارتفاع أعداد النساء المقتولات في البلاد في الأشهر الأخيرة، فحين يتزايد الهجوم على الحلول، ترتفع نسبة قتل النساء والعنف ضدهن".

وبحسب الناشطة النسوية، فقد أدى إعلان الحكومة قبل أشهر عن نيتها الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" التي تحمي النساء من العنف الأسري، إلى ارتفاعٍ ملحوظ لأعداد النساء المقتولات واللواتي تعرّضن للعنف على حد سواء.

وأوضحت في هذا الصدد أن "المجتمعات تتقدّم، ولذلك من الطبيعي أن تطالب النساء في تركيا بحقوقٍ عصرية، فهنّ يرغبن بالعمل والحصول على التعليم وحقهن بالطلاق أو الانفصال عن شركائهن إذا لم يكن سعيدات، ولا يحق لأحد إجبارهن على القيام بما لا يرغبن به واتخاذ قراراتهن الخاصة بأنفسهن".

وتابعت: "هذه المطالب لا غنى عنها ولن نتراجع في الدفاع عنها، سنناضل من أجلها جميعًا، لم نعد نقبل أبدًا بالأدوار التقليدية، ولذلك ستستمر مقاومتنا السلمية من أجل المساواة ومكافحة العنف الأسري والتحرّش والعنف الجنسي وعدم السماح بقتل الإناث الذي نحاربه منذ عقدٍ من الزمن في منصتنا النسائية".

ومنذ وصول حزب أردوغان إلى السلطة قبل 18 عامًا، قُتلت ما لا يقل عن 7500 امرأة في تركيا، ففي عام 2002 قُتلت 66 امرأة، وارتفع هذا العدد إلى أكثر من 1000 بين الأعوام 2007 و2009، بينما بلغ 474 في 2019. وفي العام الجاري قُتلت 226 امرأة حتى الآن.

(ي م)