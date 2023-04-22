ازدهار العمل السينمائي في شمال وشرق سوريا

تواصل حركة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا (TEV ÇAND) عقد ورش عملٍ، في سياق تطوير السينما الكردية وتجري هذه الأعمال منذ عام 2015، تحت مظلة كومين فيلم روج آفا، إذ تم افتتاح ورش عملٍ في كل من قامشلو وكوباني ومناطق أخرى عديدة وجرى تدريب عشرات الأشخاص.

وتستمر كل دورة تدريبية 3 أشهر، وتتضمن محاضراتٍ حول كيفية كتابة سيناريو سينمائي، والإخراج وقراءة الأفلام، والتصوير، وتاريخ السينما، والسينما الكردية، والإنتاج، والصوت، والإضاءة والمكياج السينمائي.

ويشارك المتدربون الذين تلقوا تلك التدريبات في صناعة المسلسلات والأفلام والأفلام القصيرة، وكنتاجٍ لتلك الدورات، جرى حتى الآن إنتاج الفيلمين الوثائقيين " Darên bi tenê" (أشجار وحيدة) و"شنكال"، وفيلمي " Ji bo Azadiyê" (في سبيل الحرية)، "كوباني"، ومسلسلي " Tava Sor" )الشمس الحمراء) و" Evîna Kurd" (العشق الكردي).

وعُرض فيلم "كوباني" على المحطات التالية: ستيرك، وروناهي، وجرا، وآريَن ومديا خبر، فيما عُرض مسلسل "الشمس الحمراء" على محطة ستيرك، أما مسلسل "العشق الكردي" فيُعرض على محطة روناهي، إذ تم عرض حلقتين حتى الآن.

استمرار ورش العمل

افتتح كومين فيلم روج آفا في سياق جهوده في تطوير السينما، ورشة عملٍ جديدة، وبدأت ورشة العمل في قامشلو في 9 نيسان الجاري، ويشارك فيها 40 شخصاً، أغلبهم شباب وطلاب جامعيون، وفي نهاية ورشة العمل ستُقدم دورات تدريبية تخصصية.

الهدف هو تأسيس أكاديمية

كشف الإداري في السينما، عكيد نعمان أن هدفهم الرئيس هو إعداد المسرحيين والمساهمة في الثورة الاجتماعية عبر السينما، وأعرب عن رغبتهم في إعداد ممثلين مسرحيين وصناعة الأفلام باللغة الأم.

وذكر عكيد نعمان أن شبيبة كوباني وسري كانيه هم الأكثر انضماماً إلى ورش العمل، وهذا يدل على أن الشبيبة الذين يعلمون تبعات الحرب جيداً هم الأكثر اهتماماً بالسينما، إذ يسعون إلى التعبير عن أحلامهم وأمانيهم من خلال السينما.

كما أكد عكيد نعمان أنهم يعملون على توسيع هذه الأعمال وتحويلها إلى أكاديمية للسينما.

(ر)

ANHA