عين مفتوحة وأخرى مغمضة.. منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتهم دمشق باستخدام الكيماوي وتتجاهل كيماوي أنقرة

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الجمعة، إن تحقيقاً استمر قرابة عامين، خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية (واحدة على الأقل) تابعة لقوات دمشق، أسقطت إسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية في 2018؛ ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.

ويأتي هذا الاتهام، لقوات دمشق بالتزامن مع السعي الروسي؛ للتقريب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، وذلك في ظل الرفض الغربي لذلك.

في وقت سابق، أعدت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية (IPPNW) تقريراً عن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في هجماتها، وقالت: "تم الحصول على الأدلة"، ودعت إلى بدء التحقيق في ذلك، كما طالب من جهته النائب في البرلمان العراقي، سوران عمر، حكومة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة؛ للتحقيق باستخدام حكومة الاحتلال أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان، كما وجهت قيادة قوات الدفاع الشعبي ومنظومات المجتمع الكردستاني عشرات الدعوات للمؤسسات المعنية بالتحقيق في الهجمات الكيماوية التركية، إلا أن العراق والدول الغربية والمؤسسات المعنية؛ كمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لم تحرك ساكناً حيال هذا الملف.

(م ش)