أيام قليلة وتدخل محطة تصفية مياه الصعوة بريف دير الزور في الخدمة

يبلغ عدد سكان بلدة الصعوة قرابة الـ 18 ألف نسمة، ومنذ سنوات وهم يشترون مياه الشرب من أصحاب الصهاريج، بعد أن انقطعت عنهم المياه الواردة من محطتي حمّار العلي والزغير في فترة وجود مرتزقة داعش في المنطقة.

وازداد الأمر سوءًا بعد ازدياد الكثافة السكانية وموجة النزوح التي شهدتها المنطقة إلى المناطق التي تتوفر فيها مياه الشرب كقرية حمّار العلي والزغير الأمر الذي أدى الى قطع مياه الشرب نهائيًّا عن الصعوة.

وبعد تحرير المنطقة وتأسيس مجلس دير الزور المدني وبلدية الشعب بالصعوة، وضعت على عاتقها توفير مياه الشرب لأهالي البلدة، ووضعت الدراسات المناسبة لبناء محطة لتصفية مياه الشرب في البلدة.

وفي بداية شهر تموز في العام الحالي باشرت لجنة المياه في مجلس دير الزور المدني وبلدية الشعب في الصعوة بإنشاء محطة مياه مؤلفة من خزان إسمنتي ضخم مزود بـ 3 فلاتر تصفية ومحركين لضخ المياه.

بالتزامن مع إنشاء شبكة خطوط للمياه تبلغ طولها 2 كم وبقطر 10 إنج وستكون جاهزة للعمل خلال الأيام القليلة القادمة حسب الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الصعوة زكريا العساف، ريثما يتم الانتهاء من أعمال بناء الخزان الرئيسي.

(ع ص- ا خ/ م)

ANHA