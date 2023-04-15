أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح أكبر مشفى عام بريف دير الزور الغربي

أنهت لجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني عمليات إعادة تأهيل مشفى الكسرة، بعد أعمال صيانة استمرت 6 أشهر، وبدعم من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتعرّض مشفى الكسرة للدمار إبان سيطرة مرتزقة داعش على المنطقة، وسُرقت كافة المعدات الطبية التي كانت بداخله.

ويقع مشفى الكسرة العام في بلدة الكسرات بريف دير الزور الغربي، ويعتبر من أكبر المشافي في دير الزور، ويضم العديد من الأقسام؛ مثل قسم الأطفال، وقسم النسائية، وقسم الجراحة العامة، وقسم العناية المشددة، وقسم الإسعاف، وقسم الحروق، وقسم القثطرة القلبية، ويقدم المشفى الخدمات الطبية لريف دير الزور الغربي بالكامل.

الرئيس المشترك للجنة الصحة في مجلس المنطقة الغربية في دير الزور، عبد الله البدر أوضح لوكالتنا: "عملت لجنة الصحة في دير الزور على إطلاق مشروع إعادة تأهيل مشفى الكسرة العام، منذ 6 أشهر، وبلغت التكلفة الإجمالية 463 ألف دولار".

وأوضح عبد الله البدر: "يعتبر مشفى الكسرة المشفى العام الوحيد في ريف دير الزور الغربي، ويخفف المشفى أعباء كبيرة على أهالي المنطقة في ظل غلاء العلاج في المشافي الخاصة والأدوية".

وأكد البدر: "في الأيام القليلة القادمة، سيفتتح المشفى بشكل رسمي، وسيُرفد بكادر طبي وأجهزة ومعدات كاملة لكافة الأقسام الموجودة فيه".

وأشار عبد الله البدر: "سنعمل جاهدين للنهوض بالواقع الصحي في ريف دير الزور الغربي بشكل كامل، وسنكثف من جهودنا حتى تطوير الواقع الصحي بالشكل المطلوب".

(خ)

ANHA