عيادة آري المتنقّلة تبدأ جولتها الأولى في قرى منطقة برآف

نظّمت العيادة المتنقلة أولى جولاتها في قرية بانا قصري، التابعة لمدينة ديرك، وذلك كخطوة بدائية، حيث ستتجول العيادة المتنقلة في قرى المنطقة، 3 أيام خلال الأسبوع.

و قد بادرت، وقفة المرأة الحرة، (فرع ديرك)، بافتتاح عيادة متنقلة باسم "آري" في الـ27 من أيلول المنصرم، وبدأت جولتها الأولى، اليوم، في قرى برآف التابعة لمدينة ديرك في مقاطعة قامشلو.

واستقبلت العيادة المتنقلة خلال جولتها الأولى 18 حالة صحية، ما بين أطفال ونساء في قرية بانا قصري التابعة لمنطقة برآف في مدينة ديرك.

وتحتوي العيادة المتنقلة على جهاز إيكو محمول، وجهاز تنفس صناعي، وتتوفر فيها كافة الأدوية، بالإضافة إلى ممرضة وقابلة قانونية.

معظم حالات العلاج للنساء والأطفال

وخلال تجول العيادة المتنقلة في القرى، تابع مراسلنا عمل العيادة المتنقّلة، والتقت القابلة القانونية هدى علي: "إن الهدف من العيادة المتنقلة تقديم الدعم والرعاية الصحية للنساء والأطفال، وبسبب ارتفاع أسعار الأدوية والمعاينات الطبية، وهي من أهم الأسباب التي شجعتنا على افتتاح العيادة المتنقلة".

وقالت هدى" إن اقبال النساء والأطفال على العيادة في مستوى جيد، رغم أنها التجربة الأولى في المنطقة، من حيث تقديم الرعاية والأدوية مجاناً للمرضى والمحتاجين للرعاية والأدوية".

توعية المجتمع من ناحية الرعاية الصحية

وأضافت هدى" أن العيادة المتنقلة تقوم بتقدم الإرشادات والنصائح الصحية للأهالي، وإرسالها إلى أطباء اختصاصيين، في حال وجود حالات مستعصية".

الإدارية في وقفة المرأة، زينب محمد، قالت: " إن وقفة المرأة افتتحت العديد من المشاريع، ومن ضمنها العيادة المتنقلة، والهدف منها توعية المجتمع والاهتمام بالرعاية الصحية لأهالي القرى، بسبب بعدهم عن المدينة، وصعوبة زيارتهم للمشافي بشكل متواصل".

وتابعت زينب" إن الظروف المادية الصعبة، وغلاء الأدوية كان سبباً رئيسيّاً لافتتاح العيادة المتنقلة للتجول في القرى، وتقديم المساعدات والرعاية الصحية مجاناً للمرضى وخاصة النساء والأطفال".

وبدورها عبّرت نساء قرية بانا قصري، عن شكرهن لوقفة المرأة الحرة، على هذه المبادرة الإنسانية، وتقديم الدعم والرعاية الصحية والأدوية، ومعالجة الحالات النسائية والأطفال، وتنقّلهم في القرى لتقديم ما يلزم للمرضى".

(م ح)

ANHA