عيادات الشعب توفّر الجهد والوقت والمال

وافتتحت منظمات المجتمع المدني في إقليم الجزيرة عيادات الشعب في شارع الحمام بمدينة قامشلو في الـ 28 من شهر آذار الماضي، بكادر طبي يتألف من 60 طبيبًا اختصاصيًّا و30 بين فنيين وممرضين ومخبريين، وضمت العيادات كلًّا من الأقسام والاختصاصات ( الداخلية ، النسائية، العصبية، أطفال) وقسم (أذن، أنف، حنجرة)، وقسم الكلية والبولية، وقسم العظمية والجراحة العامة.

ومن ضمن العيادات أيضًا، العيادة السنية، بالإضافة إلى قسم المخبر وقسم التصوير الشعاعي والصيدلية.

وخففت عيادات الشعب من الأعباء المادية عن الأهالي مقابل تلقي العلاج في العيادات والمشافي الخاصة، بالإضافة إلى تخفيض تكاليف الأدوية والصور الشعاعية والتحاليل لـ 15% من تكاليف إجرائها خارج عيادات الشعب.

عبد السلام حسن من أهالي مدينة قامشلو وخلال رصد أجرته وكالتنا داخل عيادات الشعب، أثنى على هذه الخطوة مؤكدًا أنها خففت الأعباء المادية عن الأهالي بشكل كبير، وأن الكادر الطبي العامل فيها ذو خبرة.

وعن سبب إقبال الأهالي على عيادات الشعب وتفضيلها على العيادات الخاصة أوضح عبد السلام "أفضّل مراجعة عيادات الشعب على العيادات الخاصة، لأن جميع الأقسام قريبة من بعضها وضمن مبنى واحد، وهذا يخفف من المجهود البدني والوقت والمال".

ومن جهتها، أشارت سينم عمر من أهالي مدينة قامشلو "وفرت علينا عيادات الشعب الوقت الكثير والانتظار في العيادات الخاصة، وما يميزها هو وجود كافة الاختصاصات داخلها، حتى الصيدلية والمخبر، وهذا مايوفر الوقت إلى حد كبير ولا ينتظر المريض وقتًا طويلًا حتى يحين دوره في المعاينة".

أما راغب محمد أحمد، من أهالي ناحية تل براك، فنوّه إلى أن أجرة المعاينات في العيادات الخاصة تصل إلى 6000 ليرة سورية، وقد تزيد عن ذلك عند بعض الأطباء، أما في عيادات الشعب فالتكاليف منخفضة جدًّا.

المدير الإداري في عيادات الشعب عبد العزيز عبد الرحمن بيّن أن عيادات الشعب تتضمن كافة الأقسام والاختصاصات باستثناء اختصاص القلب والعين لوجود مشفى خاص بهذين القسمين في المدينة.

وأوضح عبد الرحمن أن العيادات تم تجهيزها بكامل مستلزماتها من كوادر طبية ومعدات ووضعت تحت خدمة المراجعين، منوهًا إلى أن جهاز التصوير الشعاعي موجود ضمن العيادات إلا أنه لا يزال قيد التجهيز ووضعه في الخدمة قريبًا.

وتستقبل عيادات الشعب يوميًّا ما يقارب الـ 60 مراجعًا، حيث تفتتح أبوابها من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الساعة الـ 2 بعد الظهر، ويعمل الأطباء فيها بنظام المناوبات.

وعن أسعار المعاينات أوضح عبد الرحمن أن أجرة المعاينة ضمن العيادات هي 4000 ل.س، كما يتم خصم 15% من قيمة الأدوية والصور الشعاعية والتحاليل عن قيمتها خارج العيادات، بالإضافة إلى توزيع بعض أصناف الأدوية بشكل مجاني حسب كمياتها في الصيدلية.

وعن الحالات الإسعافية، أكد عبد الرحمن أن العيادات مجهزة لتستقبل الحالات الإسعافية البسيطة والمتوسطة، أما الحالات الإسعافية الخطيرة فيتم تحويلها إلى المشافي الأخرى.

وبسبب الحظر الكلي المفروض على كافة مناطق شمال وشرق سوريا، أشار عبد الرحمن إلى أن كافة الإجراءات الوقائية مطبقة في العيادات، وأيضًا التنويه على المراجعين بارتداء الكمامات والقفازات.

(مـ)

ANHA