أوتشي كيوريل بيتشاردو: أنا معجبةٌ بثورة نساء روج آفا بشدّة

تواصل نساء العالم فعالياتهن في سياق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام. أصبح شعار "المرأة حياة حرة" شعاراً عالمياً بدءاً من كردستان ومروراً بالمكسيك وبريطانيا وسويسرا، وبرز الشعار هذا العام على ألسنة النساء وعلى اللافتات.

وتظهر ثورة روج آفا النسوية أن هناك إمكانية عيش حياة مختلفة. يشتد العنف ضد المرأة عاماً بعد عام وتتزايد الإحصائيات التي تتعلق بهذا الصدد يوماً بعد يوم، إلّا أن النساء في روج آفا تبنّين الثورة.

البروفيسورة النسوية الدومينكانية والفنانة أوتشي كيوريل بيتشاردو، هي إحدى النساء اللواتي يرغبن في نشر ثورة روج آفا النسوية في كل أنحاء العالم من خلال تشكيل التحالفات.

تحدثت أوتشي كيوريل بيتشاردو لوكالتنا، وذكرت إعجابها بالثورة النسوية في شمال وشرق سوريا، وأشارت إلى أنها مهمةٌ جداً من أجل تحرير النساء.

"كانت مرحلةٌ مهمة"

أوضحت أوتشي كيوريل بيتشاردو أن اغتيال الشقيقات ميرابال لم يؤثر على جمهورية الدومينكان فقط، بل على أماكن عديدة في العالم، وقالت إنه بعد قتل تروخيو أصبحت الشقيقات ميرابال مثالاً للنضال ضد الظلم في البلاد، وخاصة الشعب الدومنيكاني.

وأضافت أوتشي كيوريل بيتشاردو إن شعب ونساء الدومينكان قاتلوا قبل وبعد الشقيقات ميرابال أيضاً، وأوضحت أن الشعب انتفض منذ البداية ضد النظام العبودي والاستعماري منذ البداية وأن المجتمعات الفقيرة والدومينيك الأفارقة انتفضوا ضد السلطة وضد العنف.

وأشارت أوتشي كيوريل بيتشاردو إلى أنّ النضال يجب ألّا يكون ضد الجرائم التي ترتكب بحق النساء فقط، "توجد بين الأشخاص المقتولين، النساء السود والنساء الأصليات والفقراء، بالإضافة إلى القياديات الاجتماعيات. يجب أن يكون هناك نضال ضد جميع الضغوط. الشعوب في حاجة إلى نضال مشترك".

وأرسلت أوتشي كيوريل بيتشاردو رسالة تضامن ودعم لنساء شمال وشرق سوريا، وقالت إن هذا النضال ليس فقط نضالاً من أجل النساء في شمال وشرق سوريا، بل من أجل جميع شعوب العالم. وتابعت "أريد أن أبدي إعجابي الشديد بنضالهن. ومن وجهة نظري؛ فإن هذا مهمٌ جداً من أجل مشروع تحرري".

وأوضحت أوتشي كيوريل بيتشاردو أنهم يريدون حياة خالية من العنصرية والطبقية والقومية وقالت "أريد حياة تولي أهمية للجماعة وتشكيل المجتمع. حياة تشكل الموسيقى والشعر والفن والعلم والإنتاج مركزاً لها. ومن أجل ذلك أناضل كل يوم".

من هي أوتشي كيوريل بيتشاردو ؟

ولدت في جمهورية الدومينيكان وتقيم الآن في كولومبيا، وهي أكاديمية وكاتبة ومغنية ومتخصصة أنثروبولوجيا واجتماعية. وهي عضوة في الجمعية التعليمية والفعاليات النسائية في أمريكا اللاتينية. كما أنها بروفيسورة في الجامعة الوطنية الكولومبية وجامعة جافريانا.

(ر)

ANHA