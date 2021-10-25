أوصمان خلف: شعبنا يدرك ما يسعى إليه الاحتلال التركي

بعد فشل دولة الاحتلال التركي في توسيع نفوذها في شمال وشرق سوريا عسكريًّا، تحاول دولة الاحتلال التركي محاربة المنطقة من خلال ممارسة الحرب الخاصة ضد الأهالي لتفكيك المجتمع وتهجير الأهالي من أجل إفراغ المنطقة.

ومؤخرًا، تجسدت الحرب الخاصة التركية بالتهديدات الإعلامية تجاه المنطقة، كشكل من أشكال الترهيب والتخويف، وتأتي هذه التهديدات بالتوازي مع مساعي تجنيد العملاء ونشر المخدرات والحصار المفروض على المنطقة.

وحول هذا الموضوع يقول الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف، إن "الحرب الخاصة هدفها كسر إرادة المجتمع وتجزئته وإبعاده عن الثورة وخلق الفتن في المجتمع وإبعاده عن أهدافه الثورية لتسهيل احتلال المنطقة".

اليقظة ضرورية

وبحسب أوصمان خلف، فإن "دولة الاحتلال التركي تستخدم عدة أساليب في حربها الخاصة، في شمال وشرق سوريا، ومن أهم أساليبها تجنيد العملاء لتحقيق أعمالها الإرهابية، وخلق الفتن بين الشعب والإدارة، وبث الإشاعات على ضد الإدارة الذاتية وتضخيم بعض النواقص وجعلها سلاحًا بيدها، ونشر المخدرات بين المجتمع عن طريق عملائها".

وأكد أوصمان خلف أن "هدف دولة الاحتلال التركي من الحرب الخاصة في شمال وشرق سوريا هو احتلال الأراضي وتوسيع نفوذها وتهجير سكانها".

ويرى خلف أن "شعبنا لن يتأثر كثيرًا بهذه الحرب وأصبح يدرك ما يسعى إليه الاحتلال التركي".

لكن على الرغم من ذلك، طالب أوصمان خلف الشعب الكردي وعموم شعوب المنطقة في ختام حديثه، أن تكون يقظة وحذرة من الحرب الخاصة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي عليها، ومعرفة نوايا وأهداف هذه الحرب؛ لكي تكون سدًّا أمامها.

(ج)

ANHA