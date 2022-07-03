أوصمان خلف: اتفاق مدريد مؤامرة جديدة ضد الكرد

في الـ 28 من حزيران الفائت عقدت دولة الاحتلال التركي اتفاقاً معادياً للكرد وحركتهم التحررية مع دولتي فنلندا والسويد في العاصمة الاسبانية، مدريد.

الاتفاق لاقى تنديداً ومعارضة واسعة في كردستان وأثار استياء الأوساط الديمقراطية في أوروبا.

في هذا السياق، قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف "دولة الاحتلال التركي تستغل كل فرصة لإبادة الكرد سياسياً وعسكرياً، ولا تريد السلام للمنطقة، ومن مصلحتها استمرار الصراع".

وعدّ خلف اتفاقية مدريد "مؤامرة سياسية جديدة ضد الكرد، فعندما يُتهم شعب بأنه إرهابي، وتدعم دول في حلف الناتو هذا القرار؛ فهذا دليل على أن المؤامرة كبيرة جداً، وعلى الكرد توخّي الحذر".

وسلط خلف الضوء بين القوى التي تتبنى القيم الديمقراطية والقوى البراغماتية التي تتحرك وفق مصالحها دون أي رادع أخلاقي، وقال "مشروع الكرد ديمقراطي لا يتوافق مع مشاريع الدول الساعية إلى فرض هيمنتها على المنطقة، ولهذا تجدهم مًحارَبين من كل الأطراف، وخاصة دولة الاحتلال التركي التي تريد إظهارهم كإرهابيين؛ لشرعنة احتلالها لمناطقهم".

'على الدبلوماسيين الكرد التحرك'

طالب أوصمان خلف "الدبلوماسيين الكرد بالتحرك؛ لأن أمامهم مهمة صعبة".

ندد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف، "بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الكرد وقضيتهم؛ لأن من دحر الإرهاب الذي قاده مرتزقة داعش لترهيب العالم وضحى بأرواح الآلاف من أبنائه الشباب من أجل أن يحيا العالم بسلام، لا يستحق كل هذا النكران من العالم".

وعن التهديدات التركية بالهجوم على مناطق في شمال وشرق سوريا، قال أوصمان خلف، إن تصريحات المسؤولين الأتراك ناجمة عن إفلاس سياسي وتصدير للأزمات الداخلية المتراكمة؛ نتيجة سياساتهم الفاشلة في إدارة البلاد ولهذا يسعون إلى صرف أنظار شعبهم إلى الخارج، وكذلك إثارة الفوضى، من خلال ترهيب الأهالي".

(ن ك/ ل م)

ANHA