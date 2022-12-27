أوساط ثقافية ودينية ومجتمعية تندد بمجزرة باريس الثانية

لاقت مجزرة باريس الثانية، ردود فعل غاضبة ومنددة في شمال وشرق سوريا، حيث شهدت العديد من مدن ونواحي المنطقة، فعاليات متنوعة تنديداً بالمجزرة، ومطالبة الحكومة الفرنسية بفتحِ تحقيق فوري في المجزرة ومحاسبة مرتكبيها.

الشهباء

تجمّع أعضاء اتحاد مثقفي حركة المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، أمام مركز الحركة الواقع في قرية تل قراح التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان؛ تنديداً بالمجزرة.

وقرأت عضوة اتحاد مثقفي إقليم عفرين، بارين محمد، البيان باللغة العربية، وطالبت فيه "الحكومة الفرنسية بإجراء تحقيق عادل وشفاف وتقديم الجناة إلى محكمة عادلة وتحميل الدولة التركية مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية".

الحسكة

في سياق متصل، تجمّع العشرات من عضوات المؤسسات المدنية وممثلات عن الأحزاب السياسية في ناحية تل تمر، اليوم الثلاثاء، أمام مركز مجلس عوائل الشهداء، للإدلاء ببيان نظمته المؤسسة الدينية للمرأة في الناحية.

أدان البيان الذي قرأته الإدارية في المؤسسة الدينية للمرأة في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، كلناز محمد عثمان، مجزرة باريس الثانية والتي استهدفت مناضلين كرد.

وقال: "ما زالت الحكومة التركية تتطاول وترتكب جرائم بحق الإنسانية، وبحق شعبنا الكردي"، وأكد على تزامن مجزرة باريس الثانية مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى التي استهدفت الناشطات الكرديات الثلاثة ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان" في باريس".

كما أكد على أن هذه المجازر ليست "من قبيل الصدفة، إنما هي مدروسة وممنهجة من قبل الدولة التركية، لإنهاء وجود الكرد في أي بقعة من بقاع الأرض".

قامشلو

وتوافد اليوم الثلاثاء، إلى خيمة عزاء شهداء مجزرة باريس الثانية والتي نصبها مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر بمقاطعة قامشلو، أمس الإثنين، أهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والنسائية في الناحية.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، غادة الشبلي، كلمة أكدت فيها أن "استهداف المرأة الكردية المناضلة يعني استهداف كافة النساء اللواتي يحاربن من أجل حريتهن".

وأضافت "النساء في شمال وشرق سوريا نظمن أنفسهن على فكر ودرب شهيدات حركة حرية كردستان"، مؤكدة "لقد فتحت المرأة المناضلة المجال أمام كافة النساء لتحقيق طموحهن".

انتهت فعاليات خيمة العزاء في يومها الثاني والأخير، بترديد الحضور شعارات تمجد تضحيات الشهداء "الشهداء خالدون".

وفي السياق، توافد أهالي بلدتي كيشك وعابرة وأعضاء وعضوات المؤسسات التابعة لناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو في خيمة عزاء مجزرة باريس الثانية في يومها الثاني والأخير، والتي نُصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في كراج ناحية جل آغا، وأكدوا على رفع وتيرة النضال والمقاومة لدحر كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي وقائده.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء الحرية، ثم ألقى نائب الإدارة المشتركة لمجلس بلدة كيشك، مراد شمو، كلمة أدان فيها "المجزرة التي ارتكبت بحق الكرد في باريس".

وتابع "إن حدوث مثل هكذا جرائم في باريس، وسط صمت الحكومة الفرنسية، تعتبر وصمة عار ستلاحقها لسنوات، إذ لم تعد باريس ملاذاً آمناً للمناضلين الكرد للدفاع عن قضيتهم التي تصرّح فرنسا دائماً بأنه تدعمها".

وأشار "أن الطريق للوصول إلى الحرية يمر عبر النضال الذي أبداه هؤلاء الشهداء الذين جعلوا من أجسادهم جسراً لإيصال شعبهم إلى طريق النصر".

وطالب شمو "الحكومة الفرنسية بفتح تحقيق في هذه الجريمة وتسليم الجناة إلى العدالة".

ألقيت بعده كلمة باسم كومينات الناحية وبلداتها من قبل أمينة عواد، استنكرت فيها "المجزرة التي حدثت في فرنسا وراح ضحيتها ثلاثة مناضلين كرد كانوا يناضلون من أجل حرية شعبهم وكرامته".

وعاهدت في ختام كلمتها الشهداء "على رفع وتيرة النضال والمقاومة لدحر كل المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الكردي وقائده".

انتهت فعاليات خيمة العزاء في يومها الثاني والأخير، بترديد الحضور شعارات تمجد تضحيات الشهداء "الشهداء خالدون".

والجدير بالذكر، أن هجوماً مسلحاً نفذه رجل في السبعين من عمره، على مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية باريس، في 23 كانون الأول الجاري، أدى إلى استشهاد ثلاثة من الكرد وإصابة آخرين.

(ل م)

ANHA