أوساط مجتمعية: لمواجهة هجمات الاحتلال التركي علينا التمسك بنهج المقاومة

تستمر الأحزاب والاتحادات المدنية ومجالس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا من خلال أنشطة متنوعة بشجب جرائم دولة الاحتلال التركي وتهديداتها ضد مكونات المنطقة، كما أعلنت تضامنها مع نداء الأحزاب السياسية لإغلاق المجال الجوي أمام دولة الاحتلال.

مهندسون: هجمات الاحتلال التركي تعيق عمليات إعادة الإعمار

في هذا السياق، أدلى اتحاد المقاولين والمهندسين في شمال وشرق سوريا ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الإداري في اتحاد المهندسين في شمال وشرق سوريا إبراهيم شيخموس، وذلك في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

وجاء في نص البيان "في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة عامة نجحت الإدارة الذاتية في إرساء الأمن والأمان وتأمين متطلبات العيش الأساسية لأهالي المنطقة والوافدين إليها من ظلم العدوان التركي من خلال تكاتف وتلاحم إرادة الشعوب لكن تركيا تسعى دائماً لخلق الفوضى في المنطقة من خلال تنفيذ مخططها الاستيطاني، إذ قامت مؤخراً بالتحرك العسكري بشكل أوسع على طول خطوط التماس وهذه التهديدات التركية الأخيرة والخطيرة تستهدف المدنيين والوطنيين بهدف كسر عزيمة أبناء المنطقة مؤكدين على المضي في نهج الشهداء والاستعداد لمواجهة تلك التهديدات، وبالتالي التهديدات الأخيرة ليست بالجديدة من الدولة الفاشية التركية التي تدعم الإرهاب وسهّل دخوله إلى أراضينا".

تابع البيان "أن الأمن والأمان في شمال وشرق سوريا مثال يحتذى به وهذا ما يؤرق ويزعج الاحتلال التركي الذي يهدف من خلال تهديداته وهجماته إلى توسيع الرقعة الجغرافية التي يحتلها وتغيير ديمغرافيتها وبث الفوضى في المنطقة من خلال السرقات والنهب والقتل والتهجير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وهذا ما شاهدناه في عفرين وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه وما زالوا يختطفون المواطنين ويطالبون ذويهم بدفع مبالغ طائلة كفدية لإطلاق سراحهم".

شجب البيان "أساليب الدولة التركية الفاشية ووحشيتها والتهديدات التي تطلقها بين الحين والآخر يعيق عملنا نحن كاتحاد المهندسين والمقاولين في إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة والمضي قدماً في عملية التعافي".

تضامن البيان مع نداء القوى والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، "نطالب المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم التحالف بفرض حظر جوي فوق مناطقنا، لوضع حد لتهديدات الدولة التركية الفاشية وخلق استقرار أمني الذي يعد شرطاً أساسياً لإعادة الإإإعمإعمار واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية والتعافي الاقتصادي".

معلمون: الهجمات تعيق سير العملية التربوية والتعليمية

في السياق ذاته، أصدر اتحاد معلمي شمال وشرق سوريا بياناً، قرئ في ساحة مقر الاتحاد في مدينة قامشلو، من قبل عضوي اتحاد المعلمين في مقاطعة قامشلو آزاد حسين باللغة العربية وحسينة إبراهيم علي باللغة الكردية.

جاء في نص البيان "بعد تصريحات وتهديدات دولة الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا باحتلال الأراضي السورية تحت ذريعة حماية "أمنها القومي" إلا أنها تريد استرجاع "العثمانية"، هنا نطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار كروسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية لوقف الانتهاكات التي تقوم بها تركيا من تهجير السكان والتغيير الديموغرافي ضد السكان الأصليين في المنطقة".

تابع البيان "تركيا العضو في الناتو تخرق جميع البنود التي تتضمن محاربة داعش، بل على العكس تماماً هي التي تمول الجماعات الإرهابية كداعش والنصرة وغيرها خلال عدة سنوات والتي كانت على حدودها طيلة فترة وجود الجماعات "الإرهابية" وهي الداعمة الأساسية لها".

أضاف البيان "إن أي عدوان تركي جديد سوف ينسف جميع إنجازات التحالف الدولي وشركائهم قوات سوريا الديمقراطية وتقوية وجودهم في محاربة داعش الإرهابي وإشاعة الفوضى التي تؤثر بدورها على سير العملية التربوية والتعليمية، مما يؤدي إلى عدم تركيز الأطفال على دروسهم وعدم الرغبة في الذهاب الى المدرسة بسبب الخوف وانعدم الشعور بالأمان كما هو الحال في الشهباء ومنبج اللتان تتعرضان لقصف يومي وممنهج، إذ استهدف الاحتلال العديد من المدارس والمعاهد وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

وطالب البيان "باتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا، وذلك بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع حدوث أي اجتياح جديد في المنطقة يتسبب في تعرض حياة الملايين للخطر، كما أننا ندعم ونؤيد البيان والمواقف الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا".

دعا البيان الشعوب إلى القيام بالنشاطات والفعاليات والحملات من أجل وقف العدوان التركي ومحاسبته على جرائمه.

عوائل الشهداء: لمواجهة العدو علينا التمسك بنهج المقاومة

كما أصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، اليوم بياناً إلى الرأي العام، قرئ في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، باللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء هيڤي السيد، والكردية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء شيرين أحمد.

وجاء في مستهل البيان "التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا ما زالت مستمرة بكافة الأساليب والطرق، ضاربة بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والأخلاقية ومقدمة التنازلات تلو الأخرى لكل من حولها، في سبيل ألا يقوم للكرد كيان على أرضهم التاريخية، أرض الآباء والأجداد".

تابع البيان "مع استمرار التهديدات والهجمات التركية تزداد خطورة خلايا مرتزقة داعش وانتشار فكرهم الظلامي، أي أن تركيا وداعش يتحركون بنفس الذهنية والأسلوب والعمل معاً على تهديد أمن واستقرار مناطقنا والنيل من مكتسبات شعبنا التي تحققت بفضل وحدة الشعوب وتكاتفها".

أكد البيان على ضرورة التمسك بنهج المقاومة ومفهوم أخوة الشعوب ومواجهة العدو لمنعه من تنفيذ مخططاته العدوانية التي باتت تهدد أمن المنطقة برمتها.

وأضاف البيان "نضم أصواتنا إلى أصوات الأحزاب والقوى السياسية في شمال شرق سوريا التي نادت المجتمع الدولي للعمل بجدية على فرض حظر جوي على مناطقنا ليكون رادعاً لأردوغان الذي يريد أن يتسبب في المزيد من الهجرة والمعاناة لشعوب سوريا التي أنهكتها سنوات الحرب. كما ندعو شعوب العالم وقواها السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لفرض حظر جوي".

وفي الختام، أكد البيان أن تكاتف ووحدة المكونات هي الضامن الأساسي للقضاء على الاحتلال وإنهاء بؤر مرتزقة داعش وتقليص مساحة تحركهم.

مجلس المرأة لعوائل الشهداء: علينا إدراك مسؤولياتنا وواجباتنا في الدفاع عن أراضينا

كما أعلن مجلس المرأة لعوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو رفع الجهوزية والاستعداد للهجمات التركية المحتملة، وذلك خلال بيان قرئ أمام مجلس عوائل الشهداء من قبل عضوة المجلس شيرين محمد سليم.

ولفت البيان إلى ضرورة إدراك المسؤوليات والواجب الوطني والثوري للدفاع عن الأرض والمكتسبات التي تحققت بفضل الشهداء.

(كروب/آ)

ANHA