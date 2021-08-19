أوساط مدنية وسياسية تعد الهجمات التركية على شنكال جرائم حرب

وأدْلت اليوم أوساط مدنية وسياسية، ببيانات إلى الرأي العام، حول هجمات الاحتلال التركي على شنكال في الـ 16 والـ 17 من آب الجاري، بالتزامن مع القصف التركي على ناحية زركان.

هذا وأدلت الكوادر الطبية في منبج وريفها، ببيان، قرئ من قبل نائب الرئاسة المشتركة لمنظمات المجتمع المدني في منبج وريفها، محمود اسماعيل، بحضور أعضاء منظمات المجتمع المدني وأعضاء لجنة الصحة ومنظمة الهلال الأحمر في منبج وريفها، وذلك أمام مشفى الفرات في الجهة الغربية للمدينة.

اعتداء صارخ

وأدان البيان بشدة القصف التركي على المنشآت والطواقم الطبية في شنكال وعلى ناحية زركان، وقال إن "هذه الأعمال تعتبر اعتداءً صارخاً على الدول ذات السيادة واستهداف مباشر للمدنيين العزّل والطواقم الطبية والمنشآت الطبية التي تعمل لحفظ حياة الإنسان، وتعتبر جريمة جديدة في سجل جرائم الاحتلال التركي العديدة والمستمرة بحق شعوب المنطقة".

وطالب البيان المجتمع الدولي ومنظمة حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الطواقم الطبية والمدنيين العزل في المنطقة، وطالب الدول الفاعلة ودول الجوار بالعمل الجدي "لوقف جرائم الاحتلال التركي بحق دول وشعوب المنطقة، واتخاذ موقف حازم وسريع من هذه الأعمال التي تصنف بدائرة جرائم الحرب والاّرهاب والتي يجب إحالة مرتكبيها وداعميها والمحرضين عليها لمحاكمة دولية عادلة".

شنكال تواجه منهجاً حاقداً

كما أدلى حزب الاتحاد الديمقراطي في الرقة، ببيان قرئ من قبل عضو الحزب، محد غازي، في ساحة المحافظة وسط المدينة، أدان القصف التركي على شنكال.

وانتقد الحزب الصمت الدولي، وقال إن استهداف شنكال ليس وليد اللحظة فهو مستمر منذ ما قبل الإبادة الإيزيدية على يد داعش، مبيناً أن شنكال تواجه "منهجاً حاقداً على كل شخصية مقاومة بداية بدرويش عبدي مروراً بمام زكي وزردشت وانتهاء بمام سعيد حسن سعيد وعيسى رشمان سعيد حيث تم استهدافهم من قبل طيران الاحتلال التركي".

خرق الأعراف الدولية

ومن جانبه استنكر مجلس المنطقة الشرقية في دير الزور وبأشد العبارات استهداف دولة الاحتلال التركي للمدنيين، وذلك خلال بيان أدلى به الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة هجين، صلاح اسماعيل السلمان.

وعد البيان الهجمات التركية على شنكال وشمال وشرق سوريا والمناطق السورية المحتلة "خرقاً قانونياً لكل الأعراف الدولية والإنسانية"، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها حكومة أردوغان ضد المدنيين.

وأضاف "إننا من هذا المكان نؤكد للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أننا جميعاً من شباب ورجال ونساء معكم في خندق واحد حتى تحقيق النصر".

(س ر)

ANHA