أوساط مدنية ونسوية وشبابية تستنكر هجمات الاحتلال التركي على شنكال

ونظمت المحاضرة في البيت الإيزيدي بناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة، من قبل الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم والإداري زياد رستم.

وبيّن المحاضران أن استهداف دولة الاحتلال التركي مؤخراً لشنكال هو استمرار للإبادات التي ارتكبها العثمانيون بحق الكرد الإيزيديين منذ مئات السنين، لافتين إلى أن الهجومين الأخيرين لا يستهدفان الإيزيديين فقط بل كافة شعوب المنطقة.

كما نوه المحاضران إلى تاريخ وثقافة الشعب الإيزيدي وعاداته وتقاليده، وتطرقا إلى الفرمانات ومحاولات الإبادة التي يكررها أردوغان اليوم بحقهم، مشيرين إلى محاولات استهداف وملاحقة رجال الدين ودور العبادة الإيزيدية بهدف محو أصالته وعراقته.

تخاذل دولي

وحول الهجومين اللذين شهدهما شنكال أمس وأوله، أدلت اليوم، حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، ببيان قرئ باللغة الكردية من قبل الرئيس المشترك للحركة في الإقليم، محمد محمود، في مركزها بحضور عشرات الأعضاء.

وتطرق البيان إلى هزائم دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور كرستان، ونوه إلى استهدافها للمدنيين في شنكال ومناطق من شمال وشرق سوريا.

وأعربت الحركة في بيانها عن مساندتها لأهالي شنكال، مستنكرة صمت المجتمع الدولي وتخاذله في ردع الاحتلال وإيقاف هجمات الإبادة التي يشنها بحق شعوب المنطقة.

السجل التركي حافل بالجرائم

ومن جانبها أدانت منظمات المجتمع المدني في الطبقة "العدوان التركي والقصف الهمجي على إخواننا في شنكال"، خلال بيان أدلت به أمام مركزها، قرئ من قبل الرئيس المشترك لاتحاد المعلمين أحمد الذياب.

مبيّنة أن الهجومين الأخيرين يضافان إلى "سجلها الإرهابي الأسود الحافل بالجرائم الإرهابية والدموية"، ولفتت إلى جرائم دولة الاحتلال في عفرين وسري كانيه من "احتلال وقتل وخطف وسلب وتطهير عرقي وتغيير ديموغرافي وهدم المنازل وتجريف الأشجار وقطع مياه نهر الفرات"، ونوّه إلى دعمها لمرتزقة داعش.

وأوضح البيان أن تركيا "اليوم تستكمل جرائم داعش التي ارتكبها بحق أهلنا في شنكال مما يثبت تعاون الفاشية التركية وتنظيم داعش لتنفيذ المخططات الإجرامية".

وطالب البيان منظمات حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها ووقف الجرائم والاعتداءات التركية، وحمّل الحكومة العراقية مسؤولية الدفاع عن أهالي شنكال "كونهم مواطنون عراقيون".

استهداف المنشآت الإنسانية عمل جبان

واستنكرت إدارة الصحة في مقاطعة الحسكة أيضاً الهجوم التركي على شنكال وناحية زركان، خلال بيان قرئ في مشفى الشعب بالحسكة، باللغتين العربية والكردية من قبل كل من الناطقة باسم لجنة الصحة في المقاطعة سهام ملا علي، والإداري في مشفى ساريا العسكري الان مجول، وذلك بحضور العشرات من أعضاء إدارة الصحة في المقاطعة.

وقال البيان: "استمراراً لسياسة الدولة التركية الهمجية وعدائها المستمر للشعوب الإنسانية جمعاء التي لم تكتفِ بحربها وهجماتها المستمرة لشعوب المنطقة نجد اليوم طائراتها الجبانة تستهدف المنشآت الإنسانية وعلى مرأى العالم أجمع ضارباً بعرض الحائط العهود والمواثيق الدولية وهذا التصرف بعيد عن الأخلاق والإنسانية".

وطالب البيان المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها تجاه ما حدث ويحدث، وأن تعمل على ردع وكبح جماح الدولة التركية التي تستهدف المنشآت الحيوية ومن ضمنها المشافي والمراكز الصحية.

(س ر)

ANHA