أوروبا: تصريحات أردوغان تؤجج التوتر وتوسع الهوة بين تركيا والاتحاد

وقال بوريل إن تصريحات تركيا فيما يتعلق بقبرص "تصعد التوتر مع التكتل"، مشددًا على أن على أنقرة أن تدرك أن سلوكها "يوسع الهوة" بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

وكان جوزيب بوريل يشير إلى تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا فيها إلى حل إقامة "دولتين" متساويتين في قبرص، خلال زيارة قام بها هذا الأسبوع للشطر الشمالي من الجزيرة الذي يديره القبارصة الأتراك.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل: "نعتبر التصرفات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة، والتصريحات المتعلقة بقبرص، متعارضة مع قرارات الأمم المتحدة وتؤجج التوتر أكثر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: "نعتبر أن من المهم أن تدرك تركيا أن سلوكها يوسع الهوة التي تفصلها عن الاتحاد الأوروبي... من أجل العودة لأجواء إيجابية كما نتمنى، سيتطلب الأمر تغييراً جذرياً في التوجه الذي ينتهجه الجانب التركي".

وهدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في اجتماع لزعماء التكتل الشهر المقبل، بسبب تنقيبها غير القانوني الذي تنفذه في شرق المتوسط.

(ي ح)