أوروبا وبريطانيا تتوصلان إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين في مؤتمر صحفي:" هذه الصفقة كانت تستحق الكفاح من أجلها".

وأضافت: "لدينا الآن اتفاقية عادلة ومتوازنة مع المملكة المتحدة. ستحمي مصالح الاتحاد الأوروبي، وتضمن المنافسة العادلة."

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً عبر تويتر "تم الاتفاق".

ونشر جونسون، الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده "إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل.

بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.

(ي ح)