أوروبا تمدد العقوبات ضد أنشطة الحفر غير القانونية لتركيا ​​لمدة عام

اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم، قرارًا يمدد الإطار الحالي للتدابير التقييدية كردّ على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وبذلك، سيحافظ الاتحاد الأوروبي على قدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​أو للأنشطة التي تشارك بها.

وتتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على لائحة العقوبات الأوروبية.

والجدير بالذكر أن المجلس الأوروبي نظم عقوبات ضد أنشطة الحفر التركية غير القانونية في شرق البحر المتوسط ​​ في 17-18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عندما أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.

ودعا المجلس الأوروبي المفوضية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى تقديم مقترحات لإطار عمل للتدابير التقييدية.

(م ش)