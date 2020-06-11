أوروبا تخشى خروج الوضع في لبنان عن السيطرة.. فهل تتدخل؟

ولا يخفي مصدر دبلوماسي أوروبي حجم القلق الذي تعيشه بعض العواصم الأوروبية، كباريس وبرلين، من خروج الوضع اللبناني عن السيطرة، وما شكّلته الأحداث الأخيرة، ولا سيّما التوتّر المفتعل بين عين الرمانة والشياح، وما تلاه من توتّر في بربور وكورنيش المزرعة وتبادل لإطلاق النار.؟

وبحسب المصدر الأوروبي، فإن الأحداث الأخيرة هي مؤشّر خطر بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية، خصوصاً عودة وحش الصراع السنّي - الشيعي، وهذا يهدّد بالخروج من أي ضوابط كانت مرسومة للصراع اللبناني التقليدي.

ويتخوّف الأوروبيون، بحسب تصريحات صحفية للمصدر الدبلوماسي، من أثر الانهيار في الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد، وتراجع قيمة رواتب الضباط والجنود، وانعكاس الانقسامات الداخلية على هذه الأجهزة، ما يجعل السيطرة على الفوضى اللبنانية أمراً مستحيلاً.

ولا ينسى المصدر، في حديثه الصحفي، التذكير بـ"الدور التركي السلبي في ليبيا وفي شمال لبنان، وهو دور مشابه لما يقوم به الأتراك في أوروبا من تسعير للعصبيات الدينية وبسط النفوذ بهدف المشاركة في السيطرة على الموارد في المتوسّط".

ويؤكّد المصدر أن "الدول الأوروبية المعنية بالملفّ اللبناني والسوري مضطرة إلى التدخل قريباً"، ويشير إلى أن "الأوروبيين لن يدفعوا أموالاً في ظلّ غياب الشفافية الموجودة حالياً، لذلك، على الحكومة اللبنانية والقوى السياسية المسارعة إلى تقديم تطمينات لهذه الدول بأن الأموال ستصرف في مكانها الصحيح لاستعادة الدورة الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي بما يخفّف من أسباب الهجرة وحدوث الاضطرابات الأمنية"، وما ليس خافياً، أن هذا القلق انسحب على غالبية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ولا سيّما الأوروبية والغربية، التي أجلت قسماً كبيراً من أسر الموظفين وأعادتهم إلى بلادهم خشية تدهور الأوضاع في لبنان".

(ز غ)

ANHA