أوروبا تحذر تركيا: الأيام القادمة ستكون حاسمة

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد بيتر ستانو، إن "بروكسل لا تزال تنتظر توجهات تركية فعلية نحو وقف التصعيد في شرق المتوسط".

وأضاف: "على هذا الأساس سنرى ما إذا كنا سنتجه إلى حوار إيجابي أو إلى خيارات أخرى".

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن ستانو أن "الأيام القادمة ستكون حاسمة"، في إشارة إلى القمة الأوروبية المقررة يومي 10 و11 ديسمبر القادم، والتي ستقيّم خلالها دول ومؤسسات الاتحاد الممارسات التركية، وترسم على أساسها ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين الطرفين.

(ي ح)