أوروبا تبحث إمكانية عقد قمة طارئة وفرض عقوبات على مينسك على خلفية أزمة الهجرة

وقال مصدر في إحدى البعثات لدى مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة تاس الروسية: "نعم، تجري مثل هذه المناقشة بمبادرة من بولندا. لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد".

وتتهم بروكسل السلطات البيلاروسية بالتورط في نقل المهاجرين بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت في تصريحات صحفية احتمال فرض عقوبات على بيلاروسيا وشركات الطيران بسبب أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا.

فيما نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أن عقوبات التكتل الجديدة ضد بيلاروسيا ستستهدف نحو 30 فردًا وكيانًا من بينهم وزير خارجية بيلاروسيا.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تؤيد فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا، متهمًا الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه يرسل المهاجرين إلى حدود بلاده مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

ومن جانبها، رفضت الحكومة البيلاروسية الاتهامات الصادرة من الغرب بضلوعه في أزمة الهجرة، وقالت إن بولندا تقوم بتسييس الوضع بشأن المهاجرين عن عمد.

ويشار إلى أن الآلاف من المهاجرين عالقون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وسط ظروف مأساوية يعيشونها وتدني درجات الحرارة.

وتوجد نسبة كبيرة من أبناء الشعب الكردي في باشور (جنوب كردستان) بين المهاجرين، والذين فروا نتيجة ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وتضييقه الخناق عليهم واستئثاره بخيرات المنطقة وقطعه لرواتب الموظفين.

ويرى متابعون للوضع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتواطأ مع تركيا من أجل إفراغ المناطق الكردية من سكانها، حيث يجري الآن نقل المهاجرين عبر تركيا إلى بيلاروسيا.

(ح)