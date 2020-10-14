أوروبا تبحث انتهاكات تركيا شرقي المتوسط مجددًا

يعقد المجلس الأوروبي قمّتهم، يومي الخميس والجمعة المقبلين 15-16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في بروكسل، ومن المقرر أن يكون الملف التركي وأنشطة أنقرة الأخيرة في شرق المتوسط أمام القمة الأوروبية مجددًا.

يشار إلى أن القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت، يومي الخميس والجمعة الماضيين 1 -2 تشرين الأول/ أكتوبر، حددت كانون الأول/ ديسمبر أفقاً لمراجعة مختلف المقاربات بشأن تركيا، أنذروها بفرض عقوبات عليها ما لم تتراجع عن الخطوات التي وصفوها بـ"الاستفزازية" والتي تنتهك سيادة اليونان وقبرص عن طريق التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية لكل منهما.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، قبل أيام في مؤتمر صحفي: "نشعر بقلق من نبأ إرسال تركيا سفينة التنقيب Oruc Reis إلى منطقة واقعة مباشرة بالقرب من جزيرتي كاستيلوريزو ورودوس اليونانيتين"

​​​فيما ​​​​دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الثلاثاء، تركيا إلى الامتناع عن الاستفزازات في شرق البحر المتوسط، كما استنفر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي، بعد أن أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع رئيس المجلس الأوروبّي، وأطلعه على إعادة تركيا إرسال سفينة التنقيب، مشدّداً على أنّ تلك الخطوة تعدّ تصعيداً خطيراً من جانب تركيا.

(س ر)