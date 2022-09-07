أورسولا فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن المفوضية ستقترح حدا أقصى لسعر الغاز الروسي إلى جانب إجراءات تشمل خفضاً إلزامياً من الاتحاد الأوروبي لاستخدام الكهرباء ووضع حد أقصى لعائدات مولدات الكهرباء غير الغازية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أورسولا فون دير لاين للصحفيين "الهدف هنا واضح جداً، علينا قطع مداخيل روسيا التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا".

وقال الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتوقف عن إمداد الغاز والنفط إذا تم فرض سقف على الأسعار.

وقالت أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يريد وضع حد أقصى لعائدات المولدات التي تعمل بالوقود غير الغازي وإعادة توجيه "أرباحهم غير المتوقعة" إلى إجراءات دعم للأسر والشركات.

وأضافت إن شركات النفط والغاز التي سجلت قفزات هائلة في الأرباح ستكون مطالبة أيضاً بتقديم "مساهمة تضامنية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وسيناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي المقترحات في اجتماع طارئ يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الطاقة والوقود في أوروبا حيث قلصت روسيا كمية الغاز التي ترسلها إلى أوروبا، وألقت موسكو باللوم في ذلك على مسائل فنية والعقوبات الغربية المفروضة عليها.

(م ش)