أوركسترا روج آفا للأطفال تقيم احتفالية في قامشلو

نظم اليوم معهد أوركسترا روج آفا للأطفال، قسم الوتريات والبيانو مع فرقة الغناء، حفلة فنية، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.
الثقافة والفن 2022-07-30T22:03:00 قامشلو

وحضر الاحتفالية العشرات من الأطفال وذويهم، وبدأت بكلمة ترحيب ألقتها الإدارية في معهد اوركسترا روج افا للأطفال مزكين طاهر. ومن ثم قدمت فرقة الغناء النشيد الكردي (أي رقيت) تلاها تقديم معزوفات قدمتها فرقة الوتريات والبيانو.

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وعلى هامش الاحتفالية قالت الادارية في مركز اوركسترا روج افا للأطفال مزكين طاهر إن الفرقة تضم نحو 30 طفلاً، ونوهت إلى أنهم بصدد توسيع الفرقة وإضافة آلات موسيقية جديدة وتقديم فقرات غنائية.

وأضافت مزكين طاهر إن الهدف من هذه الاحتفاليات هو تنمية قدرات الاطفال واكتشاف مواهبهم، وتطوير الطفل في مجال العزف والغناء".

واختتم فعالية اوركسترا اليوم بتكريم ثلاثة أطفال من الفرقة الغنائية والعزف، بالإضافة إلى توزيع الحلوى على الأطفال الحضور.

ANHA


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