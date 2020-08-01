عون: لبنان يُواجه 5 أعداء

وأكد عون في كلمة له بمناسبة تخريج ضباط دورة اليوبيل الماسي للجيش، وجود 5 أعداء، على لبنان مواجهتهم، "الأول هو الفساد المستشري في المؤسسات وفي الكثير من النفوس، والثاني كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين ليراكم الأرباح، الثالث هو من ساهم ويساهم بضرب عملتنا الوطنية ليكدّس الأموال، والرابع هو كل من يطلق الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام ويجول دول العالم محرضاً ضد وطنه وأهله"، وأشار إلى وجود "عدو خفي على شكل فيروس، هاجم البشرية جمعاء ولما يزل".

ولفت عون إلى الخروقات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701 مؤكداً "الحرص على الالتزام بهذا القرار وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك".

وأضاف أنه "مع إقرار الخطة المبدئية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرة على استيعابهم، تكون الدولة قد وضعت تصوراً موحداً لحل هذه الأزمة ونأمل أن تتجاوب معنا الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم".

(ز غ)