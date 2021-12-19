عون: لبنان متمسك بحقوقه ومستعد لمتابعة مفاوضات ترسيم الحدود

تصريحات عون جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك، في قصر الرئاسة اللبنانية بالعاصمة بيروت، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي وصل لبنان عصر الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وأضاف عون "شددت أمام سعادته (غوتيريش) على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية، لا سيما الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وأكد عون التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

وندد بـ"استمرار الانتهاكات الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، لا سيما استخدام الأجواء اللبنانية منطلقاً لاعتداءات جوية متكررة على سورية".

وقال عون إنه أكد لغوتيريش "ضرورة إيجاد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين في لبنان، وما يشكله من أعباء ضخمة، خاصة في ظل الظروف الحالية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وتشجيع العودة الآمنة للنازحين إلى قراهم ووطنهم".

من جهته غوتيريش، أعلن استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني وباقي المؤسسات الأمنية، معتبراً ذلك "أساسياً لاستقرار لبنان".

وقال غوتيريش خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع عون: "أبلغت فخامة الرئيس (عون) أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني".

وأضاف: "أنا سعيد بأن أعود إلى لبنان. لقد حظيت بلقاء ناجح مع الرئيس عون، وشكرت له ضيافته".

وأعرب عن "تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على كرم لبنان في استضافة الكثير من اللاجئين بسبب الصراع في سورية".

كما لفت المسؤول الأمميّ إلى "استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، وهو أساسي لاستقرار لبنان"، مضيفاً "أحث كل الدول الأعضاء على الاستمرار وزيادة دعمهم".

وذكر أن "الانتخابات النيابية اللبنانية العام المقبل (27 آذار/ مارس) ستكون المفتاح، وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم البلد".

ووصل غوتيريش ظهر اليوم الأحد إلى لبنان، في زيارة تستمر 3 أيام يلتقي خلالها بمسؤولين، ويقوم بجولة في جنوب البلاد لزيارة قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، وتفقد الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل.

وشرع لبنان وإسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 في مباحثات لترسيم الحدود البحرية، إلا أنها جُمدت في أيار/ مايو 2021؛ لوجود خلافات جوهرية.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب تقديرات لبنانية رسمية، يعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري موزعين على مخيمات عشوائية ومناطق سكنية، 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

والقرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على "وقف الأعمال العدائية"، في أعقاب حرب تموز التي استمرت 33 يوماً بين مقاتلي جماعة "حزب الله" اللبنانية، والجيش الإسرائيلي الذي ما يزال يحتل أراضٍ لبنانية.

(ز غ)