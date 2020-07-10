عون يتلقى رسالة من السيسي: مستعدون لبذل كل جهد لمساعدة لبنان

موقف الرئيس السيسي جاء في رسالة خطية وجهها إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ونقلها إليه السفير المصري في بيروت ياسر علوي الذي رافقه المستشار محمد مصلح.

وأعرب الرئيس السيسي في رسالته عن تمنياته في أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، "عن نجاح يفضي إلى تقليل الأضرار الواقعة على الاقتصاد اللبناني، وأن يسهم ذلك في تدفق المخصصات المنصوص عليها في مؤتمر "سيدر"، كي يتمكن لبنان من مواجهة كافة الأعباء التي تثقل كاهله".

وأكد الرئيس السيسي ثقته بأنه "سيكون لدى المسؤولين اللبنانيين الإرادة اللازمة لإخراج هذا البلد العزيز على قلوب العرب جميعًا من الظرف الذي يمر به حاليًّا، والنأي به عن التجاذبات الإقليمية تفاديًا لتأثيرها السلبي عليه".

(ز غ)