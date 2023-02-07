أولى رحلات إجلاء طلاب وأهالي شمال وشرق سوريا من حلب تصل الرقة

واتخذت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة والرقة، إجراءات جاءت تلبيةً لنداءات استغاثة لطلبة الجامعات الموجودين في مدينة حلب، لنقلهم إلى مدنهم في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد الزلزال الذي تأثرت به معظم أنحاء البلاد.

وبحسب الرئيس المشترك لاتحاد السائقين في الرقة حسن الخابور أنهم أمنوا بولمانات وعدداً كبيراً من السرافيس لنقل الطلبة من حلب.

الخابور أشار إلى تعاون شركات النقل، وأكد توجيه 3 بولمانات لنقلهم من مدينة حلب إلى الرقة وتسيير 7 بولمانات أخرى من الرقة باتجاه حلب، في حين تطوع 16 من سائقي السرافيس للتوجه ونقل الطلبة بالتنسيق مع دائرة النقل البري في اتحاد السائقين.

ووصلت إلى مدينة الرقة بعد ظهر اليوم، أولى الرحلات التي نقلت الطلبة، وكان في استقبالهم الرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني وأعضاء إدارة النقل في شمال وشرق سوريا .

(م خ)

ANHA