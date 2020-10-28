أولى الأسر السورية الراغبة بالخروج تغادر مخيم الهول اليوم

وأفاد مراسلنا من مخيم الهول، شرق مدينة الحسكة، بأن 35 أسرة سورية تضم 117 شخصاً، تحزم أمتعتها في إحدى ساحات المخيم بالقرب من المدخل الرئيسي، استعداداً للمغادرة.

ونقل مراسلنا عن مسؤولين في إدارة المخيم أن هذه الأسر ستغادر المخيم خلال الساعات القليلة القادمة باتجاه مدينة الرقة وضواحيها.

ولفت المسؤولون أن المغادرين هم ممن قدّموا طلبات الخروج من المخيم إلى المكاتب التي افتُتحت لهذه الغاية بعد صدور القرار 146 من الإدارة الذاتية، والقاضي بإخراج الأسر السورية الراغبة بالخروج من المخيم.

وكان مسؤول مكتب العلاقات في مخيم الهول قد صرح، في لقاء سابق لوكالتنا، أن إدارة المخيم تستعد لإخراج الأسر السورية، وستعمد إلى تسيير أولى الرحلات خلال الأسبوع الجاري.

وأصدرت الإدارة الذاتية في الـ 10 من تشرين الأول الجاري قراراً يقضي بإخراج الأسر السورية النازحة الراغبة بالخروج من مخيم الهول، بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020 بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وتنقسم الأسر السورية في المخيم إلى قسمين، قسم يرغب بمغادرة المخيم، فيما لا يرغب القسم الأكبر بالمغادرة نظراً لأسباب معيشية وأخرى أمنية متعلقة بها.

ويقطن المخيم حسب آخر إحصائية لإدارة مخيم الهول17693 أسرة، تضم ٦٤٣٧٣ شخصاً، منها 6706 أسرة سورية تضم 24223 شخصاً.

(أ م)

ANHA