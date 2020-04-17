أول وفاة بكورونا في قامشلو... والإدارة الذاتية تُحمل منظمة الصحة العالمية مسؤولية تداعيات تكتمها عن الأمر

وأصدرت اليوم هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بياناً إلى الرأي العام أشارت فيه بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وفاة شخص من أهالي الحسكة يبلغ من العمر 53 عاماً بفيروس كورنا وذلك في المشفى الوطني بمدينة قامشلو التابعة للحكومة السورية، منوهة بأن المنظمة قالت في تقريرها أن هذا الشخص أصيب بالمرض بتاريخ 22 آذار المنصرم وأدخل إلى مشفى خاص، وفي 27 آذار أحيل إلى المشفى الوطني في قامشلو، وأرسلت عينة المريض إلى دمشق بتاريخ 29 آذار، وتوفي المريض بتاريخ 2 نيسان الجاري، وتبين فيما بعد من نتائج التحاليل أنه كان مصاب بالفايروس.

وعليه حملت هيئة الصحة منظمة الصحة العالمية مسؤولية ظهور أو انتشار كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا لأنها تكتمت على هذا الأمر ولم تعلم الجهات المختصة ضمن الإدارة الذاتية رغم أنها تعلم أن الحكومة السورية لاتتعاون بشكل جدي مع الإدارة الذاتية لمواجهة هذا الفايروس، بل وتقوم بتهريب القادمين من دمشق إلى مطار قامشلو لمنع اجراء الفحوصات لهم ووضعهم في الحجر الصحي.

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ANHA