أول تجربة لزراعة البطاطا في منطقة ديرك

وتقع ديرك من الناحية البيئية الزراعية في منطقة الاستقرار الأولى التي يزيد معدل التساقط المطري السنوي فيها عن 300 ملم، وتتميز بأن تربتها من نوع الكروموسول Grumosol. وتتميز هذه الأتربة بأنها ثقيلة، إذ أنها تكون لزجة ولدنة في الحالة الرطبة، وتتحول إلى قاسية عند جفافها، فهي تنتفخ لدى الري وتنكمش وتتشقق عند الجفاف.

ولهذا لا يلجأ المزارعون كثيراً إلى تغيير المحاصيل التي يزرعونها، خشية عدم توافقها مع نوعية التربة وبالتالي تعرضهم للخسارة.

وفي إطار المشاريع الاقتصادية التي تشرف عليها المرأة انطلاقاً من مبدأ تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنطقة، وتشجيع الأهالي على زراعة الخضروات بشكل أوسع، بدأت لجنة اقتصاد المرأة في منطقة ديرك بزراعة مساحة تصل إلى 32 هكتاراً بمحاصيل متنوعة بينها ولأول مرة محصول البطاطا الذي يزرع كأول تجربة في المنطقة.

وخصصت مساحة الـ 32 هكتار في قريتي ملا مرزي في منطقة برآف وكر كندال في منطقة الكوجرات بناحية ديرك.

وستزرع هذه المساحة بمحاصيل الفول، البصل، الثوم، البازلاء، وبالإضافة إلى محصول البطاطا الذي يزرع لأول مرة في هذه المنطقة وعلى مساحة 5 هكتار.

وتعمل ثلاثة أسر في الحقول بشكل دائم لقاء الحصول على نسبة من الإنتاج قد تصل في بعض أنواع المحاصيل إلى 35 % حسب الجهد المبذول.

كما سيوفر هذا المشروع فرص عمل لـ 100 عاملة سيعملن خلال فترات متقطعة ضمن المشروع وذلك أثناء عمليات الزراعة، العزيق، الجني.

وفي هذا السياق تقول إحدى المشرفات على المشروع، عايدة عواد، إنها تعلمت زراعة الخضروات الصيفية والشتوية، ومن بينها البطاطا، أثناء عملها في المحافظات السورية ولبنان، تحت إشراف مختصين.

وهذا من شأنه أن يساعد في متابعة محصول البطاطا من قبل خبيرة سابقة بزراعته التي أكدت أنهن سيزدن المساحة المزروعة في حال نجاح زراعته في المنطقة.

ومن شأن هذه التجربة في حال نجاحها أن تشجع مزارعي المنطقة على زراعة محصول البطاطا في المنطقة، إذ يخشى الكثير من المزارعين أن لا تلائم نوعية التربة في المنطقة مع هذا المحصول.

ومن جانبها قالت حميدة شاويش، المشرفة على المشروع: "إن لجنة اقتصاد المرأة في ديرك التابعة لاقتصاد المرأة في مقاطعة قامشلو خصصت مساحة 32 هكتارًا للمواسم الشتوية والصيفية، بغية تأمين فرص العمل للعاملات في المنطقة".

وبيّنت أن الأرض المخصصة سيتم فيها زراعة الخضروات صيفًا وشتاءً لسد حاجة المنطقة، وكسر احتكار التجار الذين يتحكمون بالأسعار في السوق.

(م ح)

ANHA