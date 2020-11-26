أول رحلة تجارية إماراتية تقلع إلى إسرائيل

وأطلقت شركة الطيران "فلاي دبي" للرحلات منخفضة التكلفة، اليوم الخميس، أولى رحلاتها المباشرة إلى تل أبيب، وأكد متحدث باسم مطار دبي الدولي أحد أكبر المطارات في العالم، لوكالة "فرانس برس" أن الطائرة أقلعت صباح الخميس في رحلتها التي تستغرق نحو أربع ساعات.

فيما أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، أن نتنياهو "سيكون حاضرًا في مطار بن غوريون الدولي عند وصول الطائرة".

وبحسب إعلان سابق لشركة "فلاي دبي"، فإنها ستقوم بتسيير رحلتين يوميًّا بين دبي وتل أبيب.

ووقّعت الإمارات والبحرين في الـ 15 من أيلول/سبتمبر هذا العام، اتفاقًا لتطبيع "العلاقات الكاملة" مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

(س ر)