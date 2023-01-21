أول رئيس للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة: الإدارة الذاتية حل للشرق الأوسط

تحدّث الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة وعضو الهيئة التنفيذيّة للمؤتمر القومي الكردستاني، أكرم حسو إلى وكالتنا، بمناسبة الذكرى السنويّة التاسعة لتأسيس الإدارة الذاتيّة الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة (21 كانون الثاني 2014)، مقاطعة كوباني (27 كانون الثاني 2014) ومقاطعة عفرين (29 كانون الثاني 2014)، حيث قيّم التطورات التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة.

'الإدارة الذاتيّة تمثّل آمال شعوب المنطقة وحقوقهم'

وتحدّث أكرم حسو عن مرحلة انطلاق الحراك السوري في آذار عام 2011 مشيراً إلى أنّها أُخرجت عن مسارها بعد فترةٍ من انطلاقها وتابع حديثه قائلاً: "وجدت شعوب شمال وشرق سوريا أنّ هناك ضرورة للثورة، لذا قاموا بثورة 19 تموز. وقد انطلقت هذه الثورة على أساس تحقيق الديمقراطية والمساواة بين كافة مكونات المنطقة، ومثّلت آمال الشعوب وحقوقهم وحقّقت خلال فترةٍ قصيرة منجزاتٍ عظيمة. إذ حافظت على أرض، معتقدات، ثقافات ولغات شعوب المنطقة وأبعدتهم عن الفوضى القائمة في سوريا".

وذكر حسو أنّ تأسيس الإدارة الذاتيّة وفق مشروع الأمّة الديمقراطيّة هو أحد نتاجات ثورة 19 تموز، وأشار إلى أنّ الإدارة الذاتية تضمّ تحت لوائها جميع الأحزاب السياسيّة، الديانات والقوميات في المنطقة فهي كلّها تحتلّ مكانةً فيها.

وذكر حسو أنّ الإدارة الذاتيّة تأسّست بإمكانيّات اقتصاديّة، سياسيّة وعسكريّة محدودة وتابع حديثه عن هذه المرحلة قائلاً: "تمّت مواجهة صعوباتٍ وتحدياتٍ كبيرةٍ جداً. فقد سعى مرتزقة داعش إلى احتلال المنطقة، لكنّ الإدارة الذاتيّة دافعت عن المنطقة بشقّيها السياسي والعسكري ووقفت بوجه داعش".

'ليست مشروعاً سوريّاً فحسب'

أشار أكرم حسو إلى أنّ الإدارة الذاتيّة تخطّت العديد من التجارب الصعبة منذ عام 2014 وحتّى الآن بنجاح ومثّلت أهالي شمال وشرق سوريا وتابع حديثه قائلاً: "إنّ الإدارة الذاتيّة ذات نظامٍ ديمقراطي وقد وسّعت من نطاقها، فقد انطلقت بمقاطعات كوباني، عفرين والجزيرة وها هو نظامها الآن سائد في جميع مناطق شمال وشرق سوريا".

وسلّط الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، أكرم حسو الضوء على أهمية نظام الإدارة الذاتيّة لحلّ الأزمات في سوريا وعموم الشرق الأوسط وقال: "إنّ هذا المشروع ليس مشروعاً سوريّاً فحسب، بل مشروعاً للشرق الأوسط بأكمله. ولهذا تسعى القوى الإقليمية المناهضة لحقوق الإنسان، الديمقراطية وحقوق الشعوب دحر هذا المشروع".

(ر)

ANHA