سعيًا إلى تخفيف عبء تكاليف المعاينات عن كاهل المواطنين وتقديم أكبر كمية ممكنة من الخدمات الطبية لهم، بادرت الاتحادات التابعة لمؤسسات المجتمع المدني إلى تجهيز عيادات الشعب في مدينة قامشلو.

وتوفر هذه العيادات التي من المقرر أن يتم افتتاحها خلال الأسابيع القادمة من الشهر الجاري، المستلزمات من الأدوية والتحاليل والصور الشعاعية بأسعار رمزية.

وسوف تتضمن ما يزيد عن 60 طبيبًا مختصًّا في كافة الاختصاصات، بالإضافة إلى احتوائها صيدلية تضم جميع الأدوية، ومخبرًا لإجراء التحاليل الطبية، وقسمًا للتصوير وقسمًا للصور الشعاعية، وقسمًا للعمليات الجراحية الصغرى.

'10 عيادات بما فيها طب الأسنان'

المدير الطبي لعيادات الشعب والمختص في الجراحة العصبية، الدكتور فراز تيشي، صرح لوكاتنا أن "عيادات الشعب مكونة من 10عيادات، من ضمنها عيادة خاصة بطب الأسنان، وستكون جميعها في الخدمة بشكل يومي".

وتتضمن العيادات جميع الاختصاصات الموجودة في المنطقة باستثناء اختصاص القلب والعين، نظرًا لوجود مشفى خاص بهما، على ما أفاد تيشي.

وتضم العيادات أيضًا مخبرًا للتحاليل، وصيدلية، وقسمًا للتصوير الشعاعي، فضلًا عن غرفة للحالات الإسعافية التي سيتم فيها إجراء العمليات الجراحية الصغرى مثل جبر الكسور بالجبصين، وضمد الجروح، وفتح الأقطاب، بحسب تيشي أيضًا.

'أسعار رمزية في عيادات الشعب'

وبصدد سعر المعاينة في عيادات الشعب، أكد تيشي: "ستكون أسعار المعاينات الطبية رمزية، أي بنسبة 50% أقل من العيادات الطبية العامة".

وأضاف: "أما بالنسبة للأدوية الموجودة في الصيدلية والتحاليل التي تجرى في المخبر وقسم الصور الشعاعية لعيادات الشعب، فسيتم خصم 15% مقارنة بالمراكز الخاصة".

'الأول من نوعه'

وتطرق تيشي إلى أهمية العيادات المخصصة للشعب، وأفاد: "مشروع عيادات الشعب، يعد الأول من نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت إلى أن المشروع جاء "لمساعدة الأهالي ذوي الدخل المحدود"، نتيجة "الحاجة للخدمات الطبية وبتكاليف رمزية (رخيصة)"، نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار، وخاصة التسعيرة المخصصة لمعاينة الأطباء، والأدوية والتحاليل، والصور الشعاعية، والعمليات الجراحية في العيادات الخاصة، وفقًا للدكتور فراز تيشي، الذي بيّن أنه يتم العمل الآن على استكمال تجهيزات العيادات من المستلزمات التكنيكية والأجهزة الطبية والخبراء الطبيين، لتوفير الخدمة والعناية كما في العيادات الخاصة.

'60 طبيبًا وأجهزة طبية متقدمة'

وأوضح تيشي أنه "سيعمل فيها ما يقارب 60 طبيبًا، إضافة إلى أخصائيين للعمل في قسم المخبر والأشعة والصيدلة".

فيما ذكر الدكتور فراز تيشي المنظمات التي قدمت العون في تجهيز العيادات، وهي: الهلال الأحمر الكردي، والمستودع الطبي العسكري، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت المساعدة في توفير الأجهزة اللازمة.

أما هذه الأجهزة فهي: "جهاز الأشعة البسيط، جهاز الإيكو البسيط، جهاز إيكو دوبلر"، فيما سيتم توفير كافة أنواع الأدوية والتحاليل المخبرية الموجودة في المخابر الأخرى بمدينة قامشلو.

هذا وقد تم العمل على هذا المشروع منذ حوالي ستة أشهر، عقب دراسة دقيقة، فيما سيتم تحديد قيمة التكلفة الكاملة في حين الانتهاء من كافة التجهيزات.

(م ح)

ANHA