أطلقت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة مسابقة للأطفال للمرة الأولى على مستوى الإقليم، بعنوان مسابقة "كاتب المستقبل"، تحت شعار "غرسة اليوم شجرة الغد"، بهدف تشجيع الأطفال على القراءة، وتعريفهم بالكتّاب المحليين والعالميين، وتهيئتهم ليكونوا كتّابًا في المستقبل، والكشف عن مواهبهم الأدبية وتنمية طاقاتهم الإبداعية.

المسابقة تتضمن فئتين، الأولى تضم الأطفال من عمر 10 سنوات وحتى 14 سنة، أما الثانية فتضم الأطفال من عمر 14 سنة وحتى 18 سنة.

ويحق للمتسابقين الاشتراك باللغتين العربية والكردية، وخصصت اللجنة التحضيرية 40 كتابًا (متنوعًا ما بين شعر، وقصص قصيرة، وخواطر)، ولكل لغة، بشكل يتناسب مع كل مستوى.

طريقة المشاركة

وتتضمن المسابقة 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت في 23 آب وستستمر لغاية 30 آب، ويختار الأطفال الكتب المقترحة من قبل اللجنة التحضيرية وهي كتب ورقية الكترونية (pdf).

يتم التواصل بين المشتركين وهيئة الثقافة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تخصيص أرقام واتس آب، وبعد ذلك تقوم اللجنة التحضيرية بإيصال الكتب إلى المشتركين، وذلك لمنع تجمع الأطفال في مكان واحد، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويمنح الأطفال مدة 15 يوم لقراءة الكتاب المختار من تاريخ 30 آب ولغاية 15 أيلول، ومن ثم يتم تقييمهم من قبل لجنة مؤلفة تضم أعضاء من هيئة الثقافة واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ولجنة الأدب واتحاد الكتاب الكرد في سوريا.

الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة روضة حسن أوضحت أن اللجنة المخصصة لتقييم المتسابقين سوف تقوم بإجراء المسابقة في مناطق وجود المشتركين أي (في مدن ونواحي إقليم الجزيرة كإجراء احتزازي للوقاية من كوفيد-19)، وذلك عن طريق طرح أسئلة من ضمن الكتاب المختار لمعرفة مدى فهم الطفل لمضمونه.

وبعد دخول المتسابق المرحلة الثانية يُطلب منه تلخيص مضمون ما قرأه لمدة أسبوع، بشرط ألا يتجاوز عدد الكلمات للمستوى الأول 500 كلمة، وللمستوى الثاني 750 كلمة، ويتم التقييم من قبل اللجنة حول مدى فهمهم وأسلوب الكتابة.

وبعد تجاوز المتسابق المرحلتين الأولى والثانية يُطلب منه كتابة نصّ إبداعي من نتاجاته (قصة قصيرة- قصيدة- خاطرة) وقراءتها أمام اللجنة لمعرفة مستويات المتسابقين وتحديد الفائزين.

وبيّنت روضة حسن أن هناك إقبالًا كبيرًا على المشاركة في المسابقة، وأوضحت: "سيتم اختيار 12 فائزًا من كلا الفئتين".

وقالت روضة حسن: " كان من المقرر إقامة المسابقة على مستوى شمال وشرق سوريا إلا أن جائحة كورونا حالت دون ذلك".

وأوضحت أن مسابقة "كاتب المستقبل الأول للطفل" سوف تقام بشكل دوري كل عام في شهر حزيران، بعد إغلاق المدارس أبوابها.

(أ ب)

ANHA