أول لقاء رسمي بين أردوغان والسيسي في قمة العشرين

‏‎وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان، إن السيسي وأردوغان "أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

ويذكر أن السيسي صافح أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، وهي مصافحة جاءت بعد سنتين كاملتين من المفاوضات، بدأتا بإرسال وفد تركي إلى مصر، وتبع ذلك زيارة وفد مصري إلى تركيا.

(م ش)