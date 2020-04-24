أول أيام رمضان في الشهباء... قلة لحركة الأسواق والمواطنون يشتكون من ارتفاع الأسعار

يعاني العالم، بأجمعه من انتشار فيروس كورونا الذي أثر على كافة جوانب الحياة، وأجبرت الحكومات في اغلب دول العالم لفرض حظر للتجوال وابقاء المواطنين في منازلهم خوفاً من التفشي المتزايد للفيروس.

في شمال وشرق سوريا أيضاً، فرضت الإدارة الذاتية حظراً للتجوال منذ 23 آذار المنصرم، ويستمر وفق قرار الإدارة لـ1 أيار القادم.

ومع استمرار أيام الحظر بحلول شهر رمضان المبارك اختلفت أجواؤه هذا العام عن الاعوام السابقة التي تميزت بازدحام الأسواق وتوافد المسلمين لشراء مستلزمات شهر الصوم.

ففي مقاطعة الشهباء حيث يقطن بالإضافة إلى أهالي الشهباء، مهجرو عفرين، لم يختلف استقبال رمضان عن بقية المناطق في شمال وشرق سوريا.

ويجمع غالبية المواطنين على أن غلاء الأسعار المواد الغذائية والوقاية من ظهور فيروس كورونا كانا السبب الأساسي لقلة توافدهم لشراء متطلبات شهر رمضان.

وفي جولة لمراسلي وكالتنا بسوق ناحية فافين في الشهباء، يقول عمر حبيب وهو بائع للخضرة" إن الأسعار في هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، إلا إن هناك من الخضار تزرع في بساتين الأهالي ويبيعونها في الأسواق تكون أسعارها مناسبة للمستهلك".

وبجانبه نوه المواطن محمود أحمد " رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية بسبب حظر التجوال وتفشي فيروس كورونا في العام، إلا ان كل شخص منا يصوم مع عائلته متفادياً الخروج من المنزل للابتعاد عن الوباء".

أما المواطن إسماعيل شيخ رشيد أكد" إن حركة الأسواق قليلة بالنسبة للأعوام السابقة بالنسبة لليوم الأول من شهر رمضان ، فأهالي عفرين يعتادون التجوال لشراء حاجاتهم قبل حلول أول يوم في العادة".

(ل ش/سـ)

ANAH