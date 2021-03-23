أول امرأة مصرية تتقلد منصب عمدة مدينة أمريكية

وروت ماري ألكسندر، في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" قصة صعودها ونجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إنها لم تعلم ‏حين أتت إلى هنا أنها ستحقق كل هذه النجاحات سواء المجتمعية أو المهنية.

وأشارت ماري إلى أنها في الأساس كانت تعمل في مجال الضيافة الفندقية، التي تلقت ‏دراستها عنها في ولاية تينيسي، بعدما درست الإعلام في الجامعة الأمريكية في القاهرة.‏

وأضافت أنها استقرت عام 2003 في مدينة بولينجروك بولاية إلينوي، حتى أصبحت عمدة للمدينة بفضل مجهوداتها في العمل المجتمعي، الذي فتح لها المجال فيما بعد.

أما عن سبب اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم منذ أسبوع تقريبًا، تقول ماري إنها لم تتوقع هذا التكريم، وأنه جاء ‏اعترافًا بقيادتها ومبادراتها الرائدة، وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.‏

(ش ع)